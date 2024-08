Focus sur le nouvel écran portable Titan Army V32D4U Pro.

Cet écran 4K UHD tactile de 32 pouces est monté sur un support réglable doté de roues omnidirectionnelles. Vous pouvez ajuster l'inclinaison, le pivotement et la hauteur jusqu'à 20 cm. Grâce à la détection de gravité, l'affichage s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.

Le moniteur émet une faible lumière bleue, offre un rapport de contraste de 3000:1 et est compatible avec la norme HDR400, garantissant des couleurs vives et des noirs profonds.

Fonctionnant sous Android 11, il permet de passer aisément entre les modes tablette et TV, offrant ainsi une interface étendue ou la possibilité de se connecter à un appareil externe pour l'utiliser comme moniteur classique.

Son design innovant facilite la transition entre différents modes d'utilisation sans nécessiter de support de bureau, d'hôte externe ou d'alimentation électrique. Il comprend de plus un support pour stylet passif ou actif, le transformant en un véritable tableau blanc électronique.

Équipé du chipset octa-core SoC MT8195, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, le Titan Army V32D4U Pro assure des performances fluides pour le multitâche et le jeu.

Sa batterie lithium-ion de 14,8 V et 9 800 mAh offre jusqu'à 4 heures d'utilisation continue.

Regardez des films, écoutez de la musique, passez des appels ou participez à des vidéoconférences sans avoir besoin d'équipements audio ou vidéo supplémentaires grâce aux haut-parleurs de 10 W, au microphone à réduction de bruit pouvant capter clairement votre voix jusqu'à 5 mètres et à la caméra de 8 MP magnétique pour un ajustement facile.

L'écran supporte le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et diverses méthodes de connexion, telles que Miracast pour la diffusion sans fil, ainsi que via les connexions HDMI et USB Type-C.

Jusqu'au 3 septembre, le moniteur portable Titan Army V32D4U Pro est disponible au prix réduit de 869,99 € grâce au code V32PRO sur Geekmaxi, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.





À noter que deux autres modèles d'écrans gaming classiques Titan Army sont également en promotion chez Geekmaxi :