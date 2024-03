Commençons avec l'écran PC gaming MSI G272QPF.

L'écran, compatible G-SYNC, est doté d'une dalle de 27 pouces Rapid IPS haute définition 2 560 x 1 440 (16:9) avec un taux de rafraîchissement de 170Hz et un temps de réponse de 1ms (MPRT).

Il offre une gamme de profondeur 10 bits de 1,07 milliard de couleurs (sRGB 120%, DCI-P3 93%), une luminosité VESA 300 nits et un constraste de 1 000:1.

La gamme G-Serie propose en plus la fonction Night Vision et des mises à jour du micrologiciel pour des performances optimales.

Il est doté d'un pied de support réglable dans 4 directions et l'application Gaming Intelligence de MSI permet un accès rapide aux raccourcis clavier pour afficher paramètres et profils.

L'écran PC gaming MSI G272QPF est en ce moment à 229,99 € au lieu de 269,99 €, soit 15% de remise sur Amazon. Son prix officiel est 329,99 €.

Passons à la TV Samsung Neo QLED 8K TQ65QN800C 65" 2023.

Elle offre une image 4 fois plus détaillée qu'un téléviseur 4K UHD avec ses 33 millions de pixels, un design ultra fin et un son surround Dolby Atmos sans fil.

Grâce à son Neural Quantum Processor 8K intégrant intelligence artificielle et deep learning, le Samsung QN800C améliore de manière automatique les images de vos vidéos, offrant ainsi une qualité visuelle optimale, indépendamment du type de contenu.

La TV Samsung Neo QLED 8K TQ65QN800C 65" est proposée neuve à 1 448 € sur Rakuten avec la livraison à 29 € par un vendeur pro. Elle a été lancée à 3 999 €. À noter qu'elle n'a plus son emballage d'origine et qu'elle a été testée.

Le même vendeur la propose également reconditionnée en très bon état à 1 285 € ou 1 322 €.



Enfin, terminons notre top 3 avec le détacheur portable Bissell SpotClean Hydrosteam Pro B3700N.

Grâce à la technologie HydroSteam à vapeur et son nettoyage triple action qui vous permet de vaporiser, frotter et aspirer, il peut éliminer les salissures collantes et huileuses les plus tenaces.

Le mode vapeur seul peut également sécher les tissus d’ameublement en 30 minutes environ.

Deux grands réservoirs, faciles à remplir et à vider, séparent l’eau propre et l’eau sale.

L'appareil est livré avec un outil anti-taches de 7 cm et un outil multisurface pour s’attaquer à toutes les salissures sur les tapis, les tissus d’ameublement, l’intérieur des voitures, etc.

Le détacheur portable Bissell SpotClean Hydrosteam Pro B3700N est en promotion à 299 € au lieu de 349,99 €, soit 15% de remise chez Boulanger.







À découvrir également sur GNT :