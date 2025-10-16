Écran PC gaming Xiaomi 2K G27Qi

Son taux de rafraîchissement de 180 Hz assure des images d'une fluidité parfaite, même dans les scènes d'action les plus rapides. Combiné à un temps de réponse de 1 ms, il élimine efficacement le flou de mouvement (ghosting), donnant aux joueurs un avantage décisif. La technologie FreeSync synchronise l'écran avec la carte graphique pour empêcher les déchirures d'image (tearing) et réduire la latence.

Avec sa résolution 2K (2560 × 1440) sur une dalle Fast IPS de 27 pouces, l'écran offre des images nettes et détaillées sous un large angle de vision de 178°. La couverture colorimétrique étendue (95% DCI-P3 et 100% sRGB) et la profondeur de couleurs de 8 bits garantissent des couleurs riches, réalistes et des dégradés fluides, renforcées par une précision de qualité professionnelle (ΔE < 2).

Le moniteur intègre des technologies de protection oculaire :

Certification TÜV Low Blue Light : filtre la lumière bleue nocive.

filtre la lumière bleue nocive. Gradation CC : réduit le scintillement de l'écran.

Ses cadres fins sur trois côtés offrent également une meilleure immersion (idéal pour les configurations multi-écran) et un joystick de commande, pratique pour naviguer dans les menus, est également intégré. Le socle est inclinable pour s'adapter à votre posture, et il est possible de le monter sur un mur (support non inclus).

➡️ Prix de base : 189,99 €

Xiaomi Bluetooth Speaker Mini

Grâce à une architecture symétrique et une technologie audio numérique, l'enceinte offre un son naturel et harmonieux. Sa conception acoustique à 3 unités et ses haut-parleurs symétriques permettent une sortie omnidirectionnelle à 360°, idéale pour une écoute en extérieur.

Compacte et légère, mais pourtant puissante, l'enceinte est équipée de deux grands haut-parleurs et d'une unité passive pour délivrer des basses profondes et un volume élevé. De plus, le système audio numérique développé par Xiaomi permet de personnaliser les effets sonores. Vous pouvez choisir parmi différents styles audio prédéfinis ou ajuster manuellement la courbe de réponse en fréquence pour créer votre profil sonore unique.

Sa certification IP67 garantit une résistance à la poussière et à l'eau. Le boîtier en maille tissée est robuste et résistant, tandis que sa base en caoutchouc souple absorbe les chocs pour la protéger des chutes.

Une bande lumineuse RVB colorée est intégrée sur le dessus et se synchronise avec la musique. Vous pouvez choisir parmi 4 effets d'éclairage ou personnaliser les couleurs via l'application Xiaomi Home.

La batterie intégrée de 2 000 mAh offre une autonomie prolongée pour vous accompagner du matin au soir : vous bénéficiez jusqu'à 11 heures de lecture avec les effets lumineux éteints, et 8 heures lorsqu'ils sont allumés.

Grâce à la technologie Xiaomi HyperOS Connect intégrée, l'enceinte assure une connexion fluide et améliorée, permettant notamment un appairage instantané via NFC en approchant simplement un smartphone compatible. Elle est également équipée du Bluetooth 5.3 pour une transmission stable et rapide.

Pour une immersion audio amplifiée, il est possible de :

Associer deux enceintes pour créer un véritable son stéréo.

Connecter jusqu'à 8 appareils simultanément pour une lecture collective, parfaite pour animer vos soirées.

➡️ Prix de base : 49,99 €

Vous pouvez retrouver le Pack du Gamer Xiaomi avec écran 2K 27" + mini enceinte à 179,99 € au lieu de 239,98 € en ce moment sur le site officiel.