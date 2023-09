Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits affichant de belles réductions dans une multitude de rayons. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec l'écran PC iiyama G-MASTER G2740QSU-B1. Ce moniteur d'ordinateur est doté d'une dalle LED de 27" IPS à une définition de 2560 x 1440 px. Il dispose d'un temps de réponse de 1 ms et d'un taux de rafraichissement de 75 Hz. L'appareil dispose de connectiques HDMI et DisplayPort et utilise la technologie FreeSync.

Cet écran PC iiyama G-MASTER G2740QSU-B1 est vendu 179 € au lieu de 229,90 € soit 22% de réduction chez Rue du commerce. La livraison coutera 4,99 € dans un délai de 2 jours.

D'autres écrans PC sont en promotion à savoir :



Et d'autres produits affichent des remises comme :

Humidificateur d'air

Imprimante

Clé USB



Et n'oubliez pas de consulter nos promotions sur les disques SSD NVMe M.2 et SATA 2,5" ainsi que les super promotions sur les LEGO chez Cdiscount avec l'opération 1 acheté = le 2e à -50%.