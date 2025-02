KTC H27S25E, l'écran gaming

Cet écran de 27 pouces de diagonale offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms MPRT, garantissant une fluidité exceptionnelle et une réactivité optimale.

Profitez de graphismes détaillés et d'un gameplay sans saccades ni déchirures d’image grâce à sa résolution 2K QHD, associée à la technologie Adaptive Sync.

Le design incurvé 1000R, associé à une inclinaison réglable, optimise l’immersion et le confort, tandis que les technologies Low Blue Light et Flicker-Free réduisent la fatigue oculaire, vous permettant de jouer plus longtemps sans inconfort visuel.

Grâce à une large gamme de couleurs couvrant 124 % du sRGB et 94 % du DCI-P3, ainsi qu'à la prise en charge du HDR, profitez de couleurs éclatantes et d’une luminosité fidèle à la réalité.

Compatible VESA, l'écran peut être monté facilement pour s’adapter à votre installation.

Retrouvez le KTC H27S25E à seulement 259,99 € au lieu de 299,99 € grâce au code KTCNEW1 jusqu'au 28 février sur Geekmaxi, avec livraison gratuite depuis l'UE. Vous le trouverez également chez Amazon à 269,99 € avec le code NEWKTC27 ou tout simplement en activant le coupon de réduction directement sur le site.

KTC A32Q7 Pro, l'écran connecté / tablette

Il s'agit d'un moniteur tactile 4K connecté et portable de 32 pouces, conçu pour offrir un confort optimal grâce à sa technologie anti-lumière bleue et son interaction tactile 10 points. Posé sur un trépied, vous pouvez le déplacer facilement où vous voulez grâce à ses roues.

Doté d’un processeur octa-core RK3588S, de 8 Go de RAM et d’un stockage de 128 Go, il garantit des performances fluides et réactives. Son système Android 13 prend en charge la connectivité multi-appareil et le multitâche.

Pensé pour une utilisation mobile, il est équipé d’une batterie rechargeable intégrée et supporte la charge rapide de 90 W pour une autonomie prolongée.

Grâce à son réglage multi-angle, le A32Q7 Pro s’adapte à tous vos besoins, offrant ainsi un écran polyvalent en un seul appareil. Sa caméra 4K intégrée vous permet également de passer des appels vidéo en haute définition et d’enregistrer du contenu avec une qualité exceptionnelle.

L'écran prend en charge le WiFi 6.

Geekmaxi propose le KTC A32Q7 Pro au prix réduit de 739,99 € grâce au code KTCNEW2 au lieu de 799,99 € avec la livraison gratuite depuis l'UE, et ce jusqu'au 28 février. Vous le trouverez aussi chez Amazon à 759,99 € avec le code NEWKTC32.