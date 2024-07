On commence avec l'écran PC gaming incurvé Gigabyte 4K UHD M32UC.

Il s'agit d'un écran SuperSpeed VA de 31,5 pouces avec une courbure de 1500R et une résolution UHD.

Profitez d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz (pouvant être overclocké à 160 Hz), d'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et du gaming sur console en 4K à 120 Hz via HDMI 2.1.

Grâce au contrôle KVM multiplateforme, gérez facilement plusieurs appareils avec un seul ensemble de périphériques.

Le moniteur offre une gamme de couleurs couvrant 93 % du DCI-P3 et 123 % du sRGB, garantissant des images vives et précises et est compatible avec DisplayHDR400 et FreeSync Premium Pro.

L'écran PC gaming incurvé Gigabyte 4K UHD M32UC est en promotion à 473,90 € au lieu de 603,35 €, soit une remise de 21 % sur Amazon.



On passe maintenant au pack gaming Logitech avec casque sans fil G435 et souris sans fil G305.

Dotée de boutons programmables et mécaniques, la souris G305 offre des fonctions personnalisables et une précision optique grâce au capteur HERO 12K. Avec une autonomie remarquable de 250 heures sur une seule pile AA, elle assure une utilisation prolongée sans interruption.

Le casque G435 est ultra-léger et permet des connexions à faible latence avec les dispositifs compatibles grâce au Bluetooth.

Avec 18 heures d'autonomie, un design léger et des oreillettes à mémoire de forme, il offre un confort prolongé. Les deux micros beamforming réduisent le bruit de fond, tandis que les puissants transducteurs de 40 mm garantissent un son haute fidélité.

Les deux produits sont équipés de la technologie sans fil LIGHTSPEED, assurant des connexions et des performances ultra-rapides.

Le pack gaming Logitech avec casque sans fil G435 et souris sans fil G305 est au prix de 49,99 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 29 % chez Boulanger. Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 84,99 € pour le casque et 69,99 € pour la souris.

Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth HONOR CHOICE Earbuds X5.

Équipés d'une réduction de bruit active confortable de 30 dB et d'une conception ergonomique intra-auriculaire, ils filtrent et réduisent efficacement le bruit.

Profitez d'une musique puissante grâce à la bobine mobile à diaphragme composite de 10 mm. Le codec AAC vous permet de percevoir chaque détail avec clarté, et trois modes d'égalisation vous sont proposés.

Ils offrent une utilisation continue de 9 heures sur une seule charge et une autonomie totale de plus de 35 heures grâce au boîtier de charge. Les écouteurs sont également certifiés IP54 pour leur résistance à la poussière et à l'eau.

Les écouteurs Bluetooth HONOR CHOICE Earbuds X5 sont en promotion à 19,99 € au lieu de 49,90 € avec le code AFRCEX5 sur le site officiel. Livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.



