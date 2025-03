Jusqu'au 31 mars, KTC propose des prix spéciaux pour la sortie de ses 4 nouveaux écrans sur Geekmaxi (partenaire officiel) et sur le site de la marque. Cette dernière propose cette fois-ci deux modèles gaming et deux modèles destinés à la bureautique.

On commence par le premier modèle gaming, le KTC H27E22P.

Le moniteur H27E22P Gaming offre un jeu fluide avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 280 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms, idéal pour des actions rapides et nettes. Son panneau VA rapide avec une résolution 1920 x 1080 pixels garantit une action ultra-fluide, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Il est compatible avec les technologies FreeSync et G-Sync, et prend en charge le HDR10, éliminant ainsi les déchirures et les ralentissements pour une expérience visuelle sans accroc.

Avec une gamme de couleurs de 99 % sRGB et une capacité de couleur de 100 % DCI-P3, ce moniteur offre des couleurs précises et éclatantes pour une immersion totale dans vos jeux.

De plus, il est équipé de technologies de faible lumière bleue et sans scintillement, garantissant un confort visuel optimal lors de longues sessions de jeu.

Le H27E22P prend également en charge le montage VESA et dispose de ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 pour une connectivité polyvalente.

Vous trouverez l'écran gaming KTC H27E22P à seulement 169,99 € avec le code KTCMM1 sur Geekmaxi. L'expédition est gratuite et s'effectue depuis l'entrepôt européen.



Passons maintenant au deuxième modèle gaming, le KTC H27E6.

Ce moniteur de 27 pouces offre une résolution 2K QHD, un taux de rafraîchissement de 300 Hz et un temps de réponse de 1 ms, pour des performances exceptionnelles et une fluidité parfaite lors des jeux rapides.

Il est doté d'un panneau IPS rapide et d'une gamme de couleurs 144 % sRGB, offrant des couleurs vives et précises, idéales tant pour les jeux que pour les créations professionnelles.

Le moniteur H27E6 est équipé de technologies de faible lumière bleue, de rétroéclairage sans scintillement et d'un panneau anti-éblouissement, garantissant un confort visuel optimal, même lors de longues sessions d’utilisation.

Avec son socle ajustable, il s'adapte parfaitement à différents environnements de jeu ou de bureau. Le moniteur dispose également de ports doubles HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4.

Retrouvez le KTC H27E6 à seulement 289,99 € sur Geekmaxi grâce au code KTCMM1.



Les autres nouveaux écrans KTC incluent également deux modèles destinés à la bureautique :

KTC H27T27 à 129,99 € avec le code KTCMM1 (27" 2K QHD, dalle IPS, 99% sRGB, 100Hz, HDR10, Adaptive Sync...).





(27" 2K QHD, dalle IPS, 99% sRGB, 100Hz, HDR10, Adaptive Sync...). KTC H32T13 à 179,99 € avec le code KTCMM1 (32" 2K WQHD 2560 x 1440 px, dalle IPS, 109% sRGB, 100Hz, HDR, FreeSync / G-Sync...).

A noter que ces 4 écrans sont également disponibles directement sur le site officiel de la marque, aux mêmes prix et livrés depuis l'UE. Attention, le code promo est différent :