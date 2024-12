Pour marquer la sortie du nouvel écran gaming Titan Army P2510HS, Geekmaxi propose une remise spéciale valable seulement jusqu'au 26 décembre.

Le Titan Army P2510HS est un moniteur de 24,5 pouces avec un design sans cadre sur trois côtés et une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Le taux de rafraîchissement très élevé de 300 Hz et le temps de réponse GTG de seulement 1 ms offrent un gameplay hyper fluide, éliminant totalement les déchirements d'écran et les saccades. La dalle Fast IPS, qui permet des temps de réponse plus rapides et un taux de rafraîchissement plus élevé, offre des couleurs éclatantes avec une gamme de couleurs 121% sRGB et un rapport de contraste de 1000:1, assurant ainsi une qualité d'image exceptionnelle.

Le support HDR400 et l'amélioration de l'image offrent une qualité visuelle nettement supérieure, avec des couleurs plus vives et des détails plus nets, tandis que les LED à faible lumière bleue pour l'éclairage de fond et le filtrage logiciel de la lumière bleue protègent vos yeux.

Le mode de jeu et la fonction Game Dark Boost optimisent les performances pour les jeux. Enfin, un pied réglable permet un angle d'inclinaison de -5° à 20°.

Initialement proposé au prix officiel de 199,99 €, vous trouverez chez Geekmaxi l'écran gaming Titan Army P2510HS au prix réduit de 169,99 € avec le cumul du code NewP25 et de la remise déjà appliquée, sans oublier la livraison gratuite depuis l'UE. Le P2510HS est aussi disponible sur le site officiel également au prix réduit de 169,99 € avec le code NewP25.

Attention, cette réduction n'est valable que jusqu'au 26 décembre.