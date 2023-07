Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant de belles promotions. Qu'il vous faille un écran PC ou un smartphone, en passant par une tablette tactile, vous devriez trouver, ici, votre compte.

Commençons par l'écran PC HP Omen 27c. Ce moniteur incurvé de 27" dispose de la technologie HDR ainsi que d'une définition de 2540 x 1440 px. Le taux de rafraichissement est de 240 Hz pour un temps de réponse de 1 ms. L'appareil est compatible AMD FreeSync 2.0 et possède les connectiques classiques à savoir HDMI et DisplayPort.

Cet écran PC HP Omen 27c est proposé à 299 € au lieu de 499 € soit 40% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, prévue sous 48 heures.





Continuons avec le smartphone Google Pixel 7 Pro. Ce téléphone portable est équipé d'un écran AMOLED de 6,7" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Un capteur d'empreinte est caché sous l'écran. Propulsé par un SoC Google Tensor G2, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, il rendra votre téléphone fluide et rapide. Côté image, ce photophone possède un capteur photo de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu'un capteur telephoto de 48 MP, et il est tout simplement reconnu comme étant l'un des meilleurs appareils actuels dans ce segment. Le tout étant alimenté par une batterie de 5000 mAh avec possibilité de charge rapide à 30 W.

Ce smartphone Google Pixel 7 Pro est vendu 748,98 € au lieu de 899 € soit 17% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Enchainons avec le pack tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 64 Go + Galaxy Watch4 Classic. Ce terminal est doté d'un écran tactile de 10,5" (1920 x 1200) et d'un processeur UniSOC T618. Avec ses 3 Go de RAM et son stockage flash de 64 Go, cette tablette vous suivra au quotidien. Son système d'exploitation, basé sous Android 11, permet l'installation de toutes les applis dont vous avez l'habitude d'utiliser.

Ce pack tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 64 Go + Galaxy Watch4 Classic est commercialisé 369,99 € au lieu de 629,99 € soit 41% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 1,99 € pour la livraison, sous 4 jours.





