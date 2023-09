Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de produits affichant des promotions dans divers rayons et il y en aura pour tous les gouts.

Commençons avec le smartphone HONOR 90 Lite. Ce téléphone portable est doté d'un écran de 6,7" à un taux de rafraichissement de 90 Hz dans lequel est présente une encoche avec un appareil photo de 16 MP. Il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 6020 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go d'espace de stockage (ROM). L'appareil prend des photos à 100 MP grâce à sa triple caméra arrière et fonctionne sous Android 13.

Ce smartphone HONOR 90 Lite est vendu à 249 € au lieu de 339 €, soit 27% de réduction chez Darty. En cadeau, vous obtiendrez une paire d'écouteurs Earbuds X3 Lite. La livraison et le retrait en boutique sont gratuits.

D'autres smartphones sont également en promotion à savoir :



Et d'autres articles affichent des remises comme :

Écran PC

Aspirateur robot

Divers



