Alors que le temps d'exposition aux écrans explose à chaque génération et que le nombre d'écrans se multiplie dans les foyers, les fabricants n'ont pas encore fini d'en glisser dans toujours plus de dispositifs...

Dernier en date, Schott, spécialiste des plaques de cuisson en vitrocéramique qui souhaite transformer les plaques en véritable écran.

Il existe déjà quelques références sur le marché qui proposent de petits écrans tactiles de quelques pouces de diagonale, généralement proposées à des prix assez élevés, pour autant aucun constructeur n'était allé jusqu'à évoquer un affichage intégré qui pourrait véritablement remplacer un téléviseur.

Schott vient toutefois de lever le voile sur une nouvelle variation de son verre CERAN Luminoir TFT, qui est annoncé comme offrant une "perméabilité à la lumière sur l'ensemble du spectre des couleurs", ce qui permettrait ainsi de proposer des plaques de cuisson proposant des écrans plus grands, plus lumineux, plus lisibles et sur lesquels on pourrait projeter des vidéos de cuisine par exemple. Dans une vidéo, Schott présente un concept de plaque proposant un écran sur l'ensemble de sa surface, néanmoins l'affichage devrait se contenir à une taille réduite, du fait de la chauffe d'une part et de la nécessité de l'emplacement des bobines pour l'induction.

Par ailleurs se pose la question du maintien de la lisibilité de l'écran au fil des années ... Mais aussi plus globalement de l'utilité et de la nécessité de ce type de fonctionnalité.