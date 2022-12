Face aux inquiétudes portées par le risque de coupures d'électricité cet hiver durant les vagues de froid, il restera possible d'éviter d'en arriver jusque-là si l'Hexagone parvient à réduire sa consommation d'électricité grâce à la sobriété énergétique et aux éco-gestes.

Cela économisera de précieux mégawatts durant les pics de consommation et pourra contribuer à éviter de devoir lancer des mesures de délestage, après avoir épuisé d'autres recours.

La baisse de consommation d'électricité a déjà démarré depuis septembre et octobre, principalement du côté des entreprises. La réduction est de l'ordre de 6 à 7% par rapport à l'an dernier mais les derniers rapports soulignaient qu'il restait des efforts à faire du côté des particuliers et du secteur tertiaire (chauffage et éclairage des immeubles de bureau, par exemple).

Une consommation qui baisse sensiblement

Selon Les Echos, EDF serait agréablement surpris des efforts réalisés par les Français dernièrement. La consommation d'électricité a baissé de 10% en novembre par rapport à l'an dernier, avec des efforts dans le secteur industriel mais aussi du côté des ménages.

Source : TrackMyWatt / données RTE

La baisse serait donc plus marquée que ce laissait entendre il y a peu le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité RTE qui évoquait plutôt un recul de l'ordre de 6 à 7%.

On notera que le gouvernement a communiqué régulièrement sur une volonté d'obtenir une baisse de 10% de la consommation d'électricité pour espérer échapper aux délestages.

Si la hausse des prix de l'énergie a contribué à réduire la consommation d'électricité, ce n'est pas forcément un élément majeur de la baisse constatée compte tenu du bouclier tarifaire qui limite l'augmentation du prix du kWh à 4%.

Des efforts positifs dans les foyers

EDF pointe plutôt les efforts de sobriété et de surveillance accrue de la consommation d'énergie chez les particuliers, notamment grâce aux suivis journaliers ou à la demi-heure près permis par les compteurs intelligents Linky par l'intermédiaire de l'application EDF&Moi, tandis que l'option Tempo avec heures creuses / heures pleines a connu un beau succès avec un grand nombre de souscriptions ces derniers mois.

L'effort collectif de baisse de consommation d'électricité aurait donc été entendu par les Français et mis en place dès à présent. Il reste à voir s'il pourra se maintenir avec autant de fermeté durant l'hiver, quand les températures seront plus froides et les besoins de chauffage plus vifs.

Chez les entreprises, la baisse de consommation d'électricité observée est surtout liée à l'arrêt de sites de production du fait de la forte hausse du coût de l'énergie. La plus grande frugalité de l'Hexagone concernant l'électricité est encourageante pour affronter l'hiver mais divers facteurs restent sous surveillance, le principal restant la météo.

Il faudra aussi compter avec la variabilité de l'apport des énergies renouvelables (avec la crainte de l'absence de vent pendant des semaines pour les éoliennes, comme l'hiver dernier) et les importations d'électricité venue d'autres pays européens...qui ne sont eux-mêmes pas à l'abri de délestages.