Eidos-Montréal, célèbre pour ses jeux comme Deus Ex et Marvel’s Guardians of the Galaxy, traverse une période difficile. Le studio canadien, propriété du groupe Embracer, a annoncé le licenciement de 75 employés après la fin d’un projet majeur. Cette décision s’inscrit dans un contexte de restructuration globale au sein de l’industrie du jeu vidéo.

La fin d’un mandat clé

Selon un communiqué publié par Eidos-Montréal, ces licenciements sont liés à l’achèvement d’un mandat important. "Nous n’avons pas la capacité de réaffecter ces talents à nos autres projets en cours", explique le studio. Cette annonce intervient alors que le studio travaille actuellement sur des projets comme le reboot de Fable, en collaboration avec Playground Games.

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’Eidos-Montréal est confronté à des réductions d’effectifs. En janvier 2024, le studio avait déjà licencié 97 employés après l’annulation d’un nouveau jeu Deus Ex.

Un contexte économique difficile pour Embracer Group

Les difficultés d’Eidos-Montréal reflètent les défis financiers rencontrés par sa maison mère, Embracer Group. L’acquisition massive de studios comme Crystal Dynamics et Square Enix Montréal en 2022 a entraîné des pressions budgétaires importantes. La situation s’est aggravée après l’échec d’un investissement de 2 milliards de dollars, initialement prévu avec Savvy Games Group. Embracer Group se voyait devenir orgre du jeu vidéo, finalement l'entité a eu les yeux plus gros que le ventre et n'est pas en capacité d'assumer ses nombreuses acquisitions.

Depuis lors, Embracer a mis en place une restructuration drastique, entraînant des milliers de suppressions d’emplois dans ses différents studios.

L’impact sur les employés et l’industrie

Les licenciements chez Eidos-Montréal soulignent la volatilité croissante de l’industrie du jeu vidéo. Les employés concernés sont décrits comme "très talentueux et expérimentés", mais se retrouvent désormais sur le marché du travail. Le studio affirme travailler à leur transition professionnelle, mais cette situation suscite des critiques envers les stratégies économiques d’Embracer.

Ces réductions d’effectifs affectent également la perception publique du groupe, qui est accusé de privilégier les profits au détriment du bien-être des employés.

Quel avenir pour Eidos-Montréal ?

Malgré ces défis, Eidos-Montréal reste engagé dans ses projets en cours. Cependant, les incertitudes autour de son avenir subsistent. Avec des ressources limitées et une pression économique accrue, le studio devra redoubler d’efforts pour maintenir sa réputation et sa place dans l’industrie.