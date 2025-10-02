L'image a de quoi surprendre : un poids lourd sans cabine, naviguant seul au milieu de l'un des plus grands hubs logistiques du monde. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la réalité.

La société suédoise Einride vient de réaliser une démonstration de force en opérant avec succès l'un de ses camions autonomes de niveau 4 sur la voie publique au sein du port d'Anvers-Bruges, en Belgique. Un événement qui positionne l'Europe comme un acteur clé dans la course au transport de marchandises du futur.

Comment un camion peut-il rouler sans chauffeur ?

Le véhicule d'Einride n'est pas un camion traditionnel auquel on aurait greffé des capteurs. Il a été conçu d'emblée pour la conduite autonome, ce qui explique l'absence totale de cabine.

Pour se déplacer, il s'appuie sur une panoplie de technologies avancées (radars, lidars, caméras) et est supervisé à distance par un opérateur humain, capable de prendre le contrôle en cas de nécessité. Cette première circulation sur la voie publique en Belgique a été rendue possible par un cadre réglementaire volontariste, faisant du pays un véritable laboratoire pour ce type d'innovation.

Pourquoi cette expérimentation a-t-elle eu lieu au port d'Anvers-Bruges ?

Le choix du port d'Anvers-Bruges est hautement symbolique. C'est l'un des environnements logistiques les plus complexes et denses d'Europe. Prouver qu'un camion autonome peut y opérer en toute sécurité est un signal fort envoyé à toute l'industrie. L'objectif est double : fluidifier les flux de marchandises pour améliorer l'efficacité et, grâce à la motorisation électrique des camions Einride, réduire drastiquement les émissions de CO2 dans une zone portuaire très active.





« Anvers est plus qu’un hub logistique : c’est aussi un lieu où la mobilité de demain est testée et concrétisée », a ainsi souligné Johan Klaps, président du conseil d’administration du port.

Quelles sont les ambitions d'Einride en Europe ?

Cette démonstration belge n'est qu'une étape dans une stratégie bien plus large. Einride, qui opère déjà l'une des plus grandes flottes de camions électriques au monde pour des clients aux États-Unis et en Europe, a pour objectif de déployer ses solutions autonomes à grande échelle sur le continent. L'entreprise a également prouvé sa capacité à gérer des opérations transfrontalières, avec un camion ayant récemment franchi la frontière entre la Suède et la Norvège sans intervention humaine.



En combinant sa plateforme logicielle de gestion de fret et ses véhicules innovants, Einride se positionne non pas comme un simple fabricant, mais comme un fournisseur de solutions logistiques complètes, plus sûres, plus efficaces et, surtout, plus durables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un véhicule autonome de niveau 4 ?

L'autonomie de niveau 4 signifie que le véhicule peut gérer toutes les situations de conduite de manière entièrement autonome dans un environnement défini (comme une zone portuaire ou une autoroute), sans aucune intervention humaine. Un opérateur à distance reste cependant disponible pour superviser l'opération et reprendre la main en cas de situation imprévue ou en dehors de la zone autorisée.

Cette technologie va-t-elle remplacer les chauffeurs routiers ?

À court et moyen terme, non. L'objectif actuel est d'automatiser les trajets sur les grands axes ou dans des zones fermées et répétitives comme les ports ou les entrepôts. Le rôle du chauffeur humain reste crucial pour les "premiers et derniers kilomètres", la gestion des chargements et la supervision. La technologie est davantage vue comme une solution à la pénurie de chauffeurs et un moyen d'optimiser les longues distances.

Quand verrons-nous ces camions sur toutes les routes ?

Le déploiement à grande échelle dépendra principalement de l'évolution des réglementations dans chaque pays. Des expérimentations comme celle de Belgique permettent de prouver la fiabilité de la technologie et d'accélérer l'adaptation des lois. Si les essais continuent d'être concluants, on pourrait voir les premiers corridors commerciaux pour camions autonomes apparaître sur les autoroutes européennes d'ici la fin de la décennie.