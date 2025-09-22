Le constructeur Tesla avait misé sur le transport électrique et autonome avec son poids lourd Tesla Semi mais la progression du projet et les débouchés ont eu du mal à suivre. Et il n'est pas le seul à vouloir tenter sa chance dans le domaine du fret routier autonome.

La jeune pousse suédoise Einride a officiellement lancé l’exploitation publique de son camion électrique autonome de niveau 4 (sans nécessiter une supervision humaine constante), réussissant là où nombre de géants promettaient sans livrer.

En réalisant une première démonstration sur voirie publique en Belgique, avec l'aval du régulateur national, la démarche fascine tant par sa maîtrise technique que par sa portée politique et économique.

Une innovation concrète au cœur d’Anvers

Si la ville d’Anvers est reconnue comme l’un des grands hubs logistiques européens, elle se distingue à nouveau : le port d’Anvers-Bruges accueille désormais le premier camion lourd 100% autonome à batterie mis en circulation sur route ouverte.

Einride, jusque-là discret sur cette percée, permet ainsi à la Belgique de devancer d’autres pays expérimentateurs grâce à un cadre réglementaire visionnaire.

Le poids lourd, conçu sans cabine pour conducteur, opère au sein du port selon un mode totalement autonome, sous la supervision d’un opérateur distant capable d’intervenir seulement en cas de situation imprévue.

Par ailleurs, la démonstration, qui s'appuie aussi sur une plate-forme logistique n’est pas un simple test mais une authentification réglementaire qui consacre la mobilité autonome comme un pilier de l’ambition belge et européenne.

Technologie de rupture et objectifs écologiques

La puissance du camion électrique se veut respectable. Avec un pack batterie de 320 kWh autorisant plus de 650 km d’autonomie, Einride prouve qu’un poids lourd électrique peut concilier performance, réduction nette des émissions et exploitation intensive.

Pour sa navigation, une multitude de capteurs (LiDAR, radar) alimentent en temps réel l’intelligence artificielle, qui traite plus de 5 millions de données par seconde. Tout est pensé pour fluidifier les flux de marchandises tout en limitant l’impact sur l’environnement.

Au-delà de la prouesse technologique, l’approche cabless (sans cabine) optimise les coûts : « Avec moins d’un opérateur distant par véhicule, Einride pave la voie à une logistique plus rentable et évolutive », avancent les responsables techniques.

Un levier de compétitivité et de souveraineté logistique

La configuration vise à répondre à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le transport routier, tout en offrant un avantage concurrentiel pour les ports.

Celui d’Anvers-Bruges, déjà considéré comme acteur global, voit dans ce projet la réponse aux défis de sécurisation des chaînes logistiques et de respect des engagements climatiques européens.

Ces opérations marquent aussi un point de bascule où les acteurs publics et privés partagent le pilotage d’initiatives démontrant un aventir technologique pour l'Europe, avec son innovation et son souci des contraintes environnementales.

Quelle suite pour Einride et le secteur ?

Les ambitions ne s’arrêtent pas à la Belgique. Einride opère déjà l’une des plus grandes flottes mondiales de camions lourds électriques, desservant des clients des États-Unis, d’Europe et du Moyen-Orient.

Grâce à une plateforme logistique numérique, la société affûte chaque itinéraire, chaque recharge, et milite pour l’extension progressive de ses services sur tout le continent, voire au-delà.

En montrant des applications concrètes, ancrées dans la réalité, et non des démonstrations alléchantes mais déconnectées des besoins réels, et respectueuses de la réglementation locale, la firme veut initier un modèle économique fait de coopérations entre Etats, ports et industriels pouvant déboucher sur de nouveaux standards pour le secteur.

Vers une redéfinition du transport routier ?

L’arrivée du premier camion lourd autonome de niveau 4, totalement opérationnel à grande échelle et piloté par une IA performante, inaugure une nouvelle ère. En démontrant la faisabilité d’une logistique propre et autonome, Einride anticipe les attentes du secteur sur la fiabilité, la rentabilité mais aussi l'absence d’émissions, et l'absence de stress humain au volant.

De nombreuses questions restent néanmoins ouvertes pour la généralisation de ces solutions qui demanderont des infrastructures dédiées sécurisées. La notion d'acceptabilité sociale, les chauffeurs étant remplacés par un système de bord et la problématique de l'emploi dans le secteur pourraient constituer des freins à une adoption généralisée.

Mais en dévoilant un mode de transport connecté, électrique et autonome prêt à l'emploi, la firme veut démontrer que l'Europe a aussi son mot à dire en matière de logistique avancée.