Fondé en 2020, EKSAtelecom s'est donné pour but de créer des écouteurs avec un confort à toute épreuve pour les longues périodes d'utilisation.

Après avoir conçu des casques avec les protège-oreilles les plus larges du marché et développé les coussins d'oreilles CloudSoft Ear Cushions, EKSAtelecom vient maintenant de mettre au point les S30, des écouteurs sans fil au design innovant qui promettent un confort, une réduction de bruit et une autonomie annoncés comme inégalés.

Pour aider à financer ce projet, EKSAtelecom a besoin de vous sur Kickstarter !

Voici une présentation de ces écouteurs qui s'apprêtent à s'attaquer au marché très convoité des écouteurs sans fil.

Polyvalents et performants, les écouteurs sans fil EKSAtelecom S30 se distinguent par leur confort optimal qui permet de les porter pendant de longues périodes sans être gêné grâce à :

Leur conception ouverte novatrice, qui vous permet d'une part de rester conscient de ce qu'il se passe autour de vous, et d'autre part d'éviter les douleurs et les problèmes de canal auditif.

Leur crochet ajustable, qui vous permet de trouver la position idéale.





Les EKSAtelecom S30 offrent une autonomie remarquable de plus de 70 heures, du jamais vu pour des écouteurs sans fil.

Leur système de pointe à 4 microphones avec suppression de bruit ambiant propulsée par IA identifie les voix et élimine 99,9% des sons indésirables, pour des appels d'une grande clarté même dans les environnements les plus bruyants.

Grâce aux écouteurs à conception acoustique unique de conduction à air et aux haut-parleurs spéciaux, le son est émis dans une direction spécifique qui lui permet d'être le plus clair possible.

La technologie innovante TubeBass augmente les basses fréquences et infuse de la profondeur à votre musique, créant ainsi un son plus immersif avec des voix et des détails clairs et intenses.

Le Bluetooth 5.3 assure une connexion plus stable et un transfert de données hyper rapide sur une portée impressionnante de 30 mètres, vous permettant de bouger librement sans compromettre la qualité de la connexion.

La protection IPX5 rend les écouteurs résistants aux éclaboussures ou à une pluie fine : ils sont donc parfaits pour vos activités de plein air.

Une fonction innovante vous propose également de passer en mode privé d'une simple pression pour plus de discrétion.

Pour avoir pu tester ces écouteurs durant 15 jours, je dois avouer que la qualité du son est vraiment très bonne, qu'il s'agisse lors de l'écoute de musique ou bien également lors d'appels téléphoniques, les 4 micros fonctionnant parfaitement. Si la conception particulière de ces écouteurs vous convient (écouteurs ouverts et mini perche), vous ne serez pas déçu.



Vous pouvez dès à présent soutenir ce projet pour 99 € sur Kickstarter jusqu'à fin janvier, au lieu d'environ 182 € (prix de base), soit une remise de 45%. En plus des écouteurs, vous recevrez une station de chargement et un étui de protection. La livraison est prévue pour mars 2024 et sera gratuite.