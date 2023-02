La Chine comme la Russie tentent actuellement de reprendre la main sur leur dépendance vis-à-vis des technologies américaines, et notamment au niveau des puces informatiques.

Du côté de Moscou, on se félicite de la sortie de l'Elbrus-8SV, un processeur conçu par le Moscow Center of SPARC Technologies (MCST), présenté comme le fleuron de la technologie made in Russia.

Du retard, mais une progression encourageante

Un processeur gravé en 28 nm par TSMC et qui embarque 8 coeurs cadencés à 1,5 Ghz. En théorie, la puce développe une puissance brute de 576 GFLOPS en simple précision et 288 GGFLOPS en double précision, il embarque notamment 16 Mo de cache L3.

La puce prend en charge la DDR4-2400 ECC et le tout se rapproche des productions occidentales... Mais reste toutefois technologiquement à la traine, comme le montre une vidéo qui met à mal la puce dans divers jeux vidéo.

L'Elbrus-8SV a été testé sur plusieurs titres, accompagné de 32 Go de DDR4 et d'une Radeon RX 580. Sous The Elder Scrolls III: Morrowind, le processeur ne rencontre pas spécialement de difficultés, un constat qui diffère avec STALKER : Call of Pripyat qui ne dépasse que rarement les 10 images par seconde.

Les résultats sont néanmoins encourageants et le MCST annonce déjà que l'Elbrus-16C serait déjà prêt à entrer en production, il serait déjà 160% plus performant que l'Elbrus-8SV.