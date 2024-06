Shadow of the Erdtree, le DLC d'Elden Ring sortira la semaine prochaine, mais tout le monde ne pourra pas en profiter aussi simplement.

Si l'extension sera bien accessible dès le 21 juin prochain sur PC et console, il y aura des prérequis pour en profiter... Et selon les derniers chiffres récupérés sur Steam, seuls 38% des joueurs du titre original ont réussi à battre Mohg le Seigneur du sang, l'un des deux boss qu'il faut obligatoirement avoir terrassés pour accéder au contenu du DLC.

En d'autres termes, 62% des joueurs sur Steam ne pourront pas accéder au DLC, et on peut imaginer que la situation est comparable sur Xbox Series et PS5.

Les joueurs ont donc encore une poignée de jours pour se lancer à la chasse au boss. Le premier ne représente qu'une formalité, il s'agit de Margit le Déchu que l'on trouve à l'entrée du premier Donjon Legacy.

Mohg quant à lui est un boss optionnel qui nécessite d'accomplir quelques quêtes au préalable...

Heureusement, Internet regorge de tutos et conseils pour atteindre le boss en question, le tout étant d'avoir le temps de s'en charger avant que le DLC ne soit lancé.