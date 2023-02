Il y a un an de cela sortait Elden Ring, nouvel opus sorti de FromSoftware, héritier de la saga Souls. Un titre charnière pour le studio japonais qui mise sur un monde ouvert et bien plus dense que les précédents volets.

Elu Game of the Year en fin d'année, le titre continue de battre des records alors même qu'au départ, il ne s'adresse pas au plus grand nombre. C'est là que FromSoftware a réussi un coup de maitre : initialement conçu comme un jeu de niche réservée aux plus purs hardcore gamers, le titre a réussi à séduire jusqu'aux casuals par son ambiance et toute la communication faite autour du titre sur les différents réseaux (et notamment sur les plateformes Twitch et YouTube Gaming).

20 millions de ventes à travers le monde

Car le titre est ultra punitif : la difficulté est plutôt corsée et les combats nécessitent une synchronisation chirurgicale à l'image de la saga Dark Souls.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Finalement, le titre s'est écoulé a plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde ce qui constitue tout bonnement la meilleure vente d'un jeu Fromsoftware. Le chiffre est d'autant plus impressionnant que le jeu se veut assez particulier et véritablement orienté vers les puristes.

La sortie de DLC pour le titre pourrait par ailleurs relancer un peu plus les ventes et propulser Elden Ring vers de nouveaux sommets.