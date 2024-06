FromSoftware a finalement changé son fusil d'épaule et cède aux critiques et demandes des joueurs. Depuis le lancement de la première extension d'Elden Ring, Shadow of the ErdTree, le jeu fait l'objet d'une campagne de review bombing.

Dans l'ensemble, les joueurs critiquent le titre pour sa difficulté jugée excessive. FromSoftware a justement fait sa renommée avec des titres et notamment la saga Soul, considérée comme étant parmi les jeux les plus difficiles et les plus punitifs. Un concept adoré par nombre de joueurs, mais voilà : alors que le développement de titres majeur coute désormais de véritables fortunes, le studio souhaitait s'ouvrir à davantage de joueurs.

Le concept de monde ouvert d'Elden Ring a permis à FromSoftware de conserver un certain compromis : certes les ennemis sont difficiles à battre, mais il est possible d'aller s'équiper dans des zones plus accessibles pour revenir battre des boss avec un meilleur équipement...

Shadow of the ErdTree est malgré tout vivement critiqué pour sa difficulté... et la mise à jour 1.12.2 vient corriger légèrement le tir.

FromSoftware a ainsi consenti à modifier la courbe d'attaque et des dégâts de la bénédiction de l'Arbre occulte. Cela devrait renforcer la puissance des joueurs.

Quant aux quelques bugs graphiques qui font également l'objet de critiques, FromSoftware reconnait un bug au niveau de la fonctionnalité Ray Tracing et recommande de la désactiver pour le moment.