Shadow of the Erdtree était sans conteste l'extension la plus attendue de cette année, et pour cause, elle fait suite à l'excellent Elden Ring, lui-même jeu de l'année 2022 et 2023 (dans diverses cérémonies).

Et pourtant, l'extension est déjà le fruit d'une campagne de review bombing sur Steam.

From Software fait ainsi face à un déferlement de critiques de la part des joueurs, pas franchement ravis par l'extension, jugée comme trop difficile selon la majorité.

Le studio a fait sa renommée sur les titres très punitifs et complexes à maitriser, au point d'inventer un nouveau genre, le Soul-Like. Avec Elden Ring, From Software a touché un public plus vaste en diminuant la difficulté de son titre grâce à un monde ouvert et une progression davantage maitrisée par les joueurs.

Mais pour Shadow of the Erdtree, From Software a remis la barre très haute, d'ailleurs les prérequis pour y accéder impliquent de battre deux boss dont un n'a pas été battu par 62% des joueurs...

Ainsi, sur Steam, l'extension n'affiche qu'une note de "moyen". Certains joueurs critiquent non seulement la difficulté, mais aussi la présence de quelques bugs et crashs.

Pour la majorité, les ennemis de base sont trop puissants et les boss encore plus, même avec un équipement de fin de jeu de la campagne d'origine.

From Software a ainsi partagé quelques conseils pour aider les joueurs, notamment avoir recours à des potions et artefacts pour doper les caractéristiques des joueurs. Inconcevable toutefois de réduire la difficulté, car selon Hidetaka Miyazaki, cela reviendrait à "vider le jeu de sa substance".