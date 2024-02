Pouvoir jouer à Elden Ring sur smartphone ou tablette se présente comme une idée séduisante. Malheureusement, si l'affaire peut prochainement se concrétiser, pas certain que la forme n'enchante les fans.

From Software a livré une petite pépite sur PC et consoles avec Elden Ring, consacré jeu de l'année 2022 et reconnu comme une véritable réussite par tout le secteur. Mais à l'heure où l'on évoque un premier DLC, c'est une version mobile du titre qui fait l'objet d'une fuite.

Selon plusieurs sources internes du studio présentées comme fiables par Reuters, From Software développerait pour Tencent une version mobile de son titre. Le géant chinois Tencent avait racheté les droits d'exploitation du titre peu après sa sortie en 2022 et investi sous la forme d'un rachat de 16% du capital de From Software.

Il serait ainsi question de proposer une version free-to-play d'Elden Ring, à l'image de quelques succès comme PUBG, Genshin Impact ou encore Call of Duty Mobile.

Un nouveau Free to Play / Pay to Win en vue

Malheureusement, le modèle choisi implique également l'intégration, à profusion, de microtransactions et une orientation "Pay to Win" d'assez mauvais gout...

Toujours selon les sources de Reuters, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui planchent sur la version mobile du titre depuis sa sortie sur PC et consoles, mais le projet aurait rencontré des difficultés et aurait eu du mal à progresser aussi vite qu'espéré.

En outre, des défis techniques se dressent devant les développeurs : comment reproduire l'univers d'Elden Ring au mieux sur des plateformes limitées au niveau hardware dans les performances comme les commandes ? Par ailleurs, le titre n'est pas à l'abri d'un abandon en cours de route... C'est ce qu'avait subi Apex Legends, franchise pourtant plus forte qu'Elden Ring chez les joueurs...