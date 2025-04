Rapidement évoquée, la sortie d'Elden Ring sur Switch 2 a finalement été confirmée par son studio, FromSoftware, une situation inédite pour Nintendo qui peut ainsi compter sur un nouvel allié de taille sur le marché.

Elden ring sur switch 2 en 2025

Après quelques jours de suspens, FromSoftware a ainsi confirmé que la Switch 2 aurait bien droit à Elden Ring dans une version spéciale adaptée à la console. Il semble que les performances de la nouvelle machine de Nintendo aient convaincu le studio de proposer un portage déjà annoncé comme "encore plus complet" que le titre sorti sur les consoles actuelles. Elden Ring , consacré à plusieurs reprises sera ainsi proposé dans une édition spéciale baptisée "Tarnished Edition", et pas la peine d'attendre longtemps puisque la sortie est prévue dès cette année.

Le titre proposera du contenu en Full HD en mode portable et en 4K en mode docké. L'édition devrait intégrer du contenu additionnel et notamment l'extension Shadow of the Erdtree.

Une version physique controversée ?

Cependant, une ombre pourrait planer sur l'édition physique de ce portage. La "Tarnished Edition" d'Elden Ring sur Switch 2 pourrait toutefois être commercialisée avec une cartouche quasiment vide, ou ne contenant qu'une partie des données. Cela obligerait les acheteurs de la version physique à télécharger une part substantielle, voire la totalité du jeu, une pratique déjà vue et souvent critiquée.

C'est d'ailleurs la problématique soulevée pour l'ensemble des jeux de Switch 2 : si les éditions physiques sont bien proposées, il s'agira surtout de proposer des clés de téléchargement à associer à son compte Nintendo, même si l'utilisation des cartouches restera indispensable comme une cartouche classique.

Fromsoftware regarde vers l'avenir

Parallèlement aux rumeurs sur Elden Ring, le studio FromSoftware également réaffirmé son intention de continuer à développer des jeux solo. Tout en capitalisant sur le succès d'Elden Ring et potentiellement d'autres projets (notamment Nightreign et The Duskbloods récemment annoncé), le studio ne compte pas abandonner les expériences narratives en solitaire qui ont fait sa renommée.

Dans tous les cas, il semble que FromSoftware a opéré un rapprochement stratégique de Nintendo et que le studio a confiance dans le succès annoncé de la Switch 2 qui pourrait alors profiter d'exclusivités.