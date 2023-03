Gestionnaire du réseau électrique français, RTE fait le bilan de l'hiver 2022-2023 au cours duquel la sécurité d'approvisionnement a finalement été assurée, malgré de nombreuses craintes en raison d'une crise énergétique d'ampleur.

Une période de vigilance avait exceptionnellement commencé dès l'automne dernier, avec la perspective de signaux EcoWatt rouge quand le système électrique est très tendu et que des coupures deviennent inévitables, à défaut d'une baisse de la consommation.

Il s'avère que la consommation a diminué de manière inédite dès le mois de septembre. En outre, l'hiver n'a connu que quelques périodes de froid véritablement marquées.

Les efforts de sobriété ont payé

Selon RTE, l'effet météo a compté pour environ un quart de la baisse effective de la consommation d'électricité pendant l'hiver 2022-2023, soit une diminution de l'ordre de 7 TWh par rapport à la moyenne de la consommation 2014-2019 d'avant la crise Covid.

Pour les trois quarts de la baisse de la consommation, ce sont les efforts d'économie et de sobriété énergétique qui ont pesé (-20 TWh). Le secteur industriel est en tête de liste, mais l'évolution de la consommation dans les logements a été notable lors des semaines plus froides, en agissant sur le chauffage.

" Les Français, les entreprises et les collectivités territoriales ont fortement baissé leur consommation, pour des raisons de prix, mais aussi volontairement. Je veux d'ailleurs dire bravo à tous les Français qui se sont mobilisés rapidement, et qui ont contribué à l'effort collectif ", déclare Xavier Piechaczyk, le président du directoire de RTE.

EcoWatt n'a pas viré au rouge

Rappelons qu'en 2022, la France a été importatrice nette d'électricité pour la première fois depuis 1980. Les imports d'électricité ont pu atteindre 15 GW par jour, notamment lors d'un pic de froid en décembre.

Pour RTE et dans les mêmes conditions météorologiques que celles observées cet hiver, la baisse de consommation importante et les imports ont permis d'éviter jusqu'à 8 signaux EcoWatt orange et 12 signaux EcoWatt rouge.

Sans baisse de la consommation, mais avec des imports du même niveau que ceux connus cet hiver, il y aurait eu 7 signaux EcoWatt orange et 2 signaux EcoWatt rouge.