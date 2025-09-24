C'est un changement qui va impacter le quotidien de près de 11 millions de foyers français. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'a confirmé : à partir du 1er novembre 2025, les plages horaires des fameuses "heures creuses" vont être progressivement modifiées.

L'objectif est de coller à une nouvelle réalité énergétique : l'abondance d'électricité solaire, peu chère, en début d'après-midi.

Pourquoi ce changement maintenant ?

La raison de ce grand chamboulement est simple : le mix énergétique français a changé. Avec le développement massif de la production photovoltaïque, l'électricité est désormais souvent abondante et bon marché au cœur de la journée, particulièrement en été.





Les anciennes plages d'heures creuses, majoritairement nocturnes, ne sont donc plus toujours les plus pertinentes d'un point de vue économique et écologique. La CRE et Enedis veulent ainsi inciter les français à déplacer leur consommation vers ces nouvelles périodes où l'énergie est la plus disponible.

Qu'est-ce qui va concrètement changer pour les abonnés ?

Le nombre total d'heures creuses reste fixé à huit par jour. La nouveauté, c'est leur répartition. Une grande majorité des clients concernés verra ses heures creuses scindées en deux blocs, surtout durant la période estivale (du 1er avril au 31 octobre).





Concrètement, tous les clients conserveront un bloc nocturne d'au minimum 5 heures consécutives, qui sera complété par une nouvelle plage d'au moins 2 heures en début d'après-midi, entre 11h et 17h. Cette adaptation vise à mieux lisser la consommation sur le réseau national.

Que doivent faire les consommateurs et comment seront-ils prévenus ?

Cette transition, qui s'étalera de novembre 2025 jusqu'à fin 2027, demandera une petite adaptation de la part des usagers. Les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de prévenir chaque client au moins un mois à l'avance de ses nouvelles plages horaires.





Si certains appareils, comme les ballons d'eau chaude directement connectés au compteur, s'adapteront automatiquement, il faudra penser à reprogrammer manuellement d'autres équipements (lave-linge, lave-vaisselle, recharge de véhicule électrique, etc.) pour continuer à profiter pleinement des tarifs réduits.

Foire Aux Questions (FAQ)

Suis-je concerné par ce changement ?

Environ 11 millions de foyers, sur les 14,5 millions ayant souscrit à une option Heures Pleines/Heures Creuses, verront leurs plages horaires modifiées. Les 3,5 millions restants bénéficient déjà d'un planning compatible avec les nouvelles règles et ne seront donc pas impactés.

Puis-je refuser ce changement ou choisir mes heures creuses ?

Non. Les plages d'heures creuses sont définies par le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis (ou l'entreprise locale de distribution), en fonction des contraintes du réseau local. Elles ne sont pas choisies par le consommateur ni par son fournisseur d'électricité.

Comment savoir si mes appareils se mettront à jour automatiquement ?

En règle générale, les équipements dont le déclenchement est géré par le contact "heures creuses" du compteur Linky (typiquement le chauffe-eau) basculeront automatiquement. Pour les autres appareils programmés manuellement via leur propre horloge interne, une intervention de votre part sera nécessaire pour ajuster les horaires.