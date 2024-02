La franchise Battlefield a connu un revers de taille avec l'échec de Battlefield 2042. Electronic Arts promettait un jeu qui changerait à jamais la franchise, et c'est sans doute un peu le cas, mais pas forcément dans le sens qu'attendait l'éditeur.

Sorti avec trop de changements, des choix maladroits, des bugs à n'en plus finir et des serveurs en carton, Battlefield 2042 a été la risée des joueurs qui ont rapidement ressorti Battlefield V et Battlefield 1.

Après avoir joué les fortes-têtes, DICE et EA ont été contraints de faire amende honorable, de s'excuser auprès des joueurs et de commencer à tendre l'oreille pour écouter et concrétiser les désirs des joueurs. Le jeu a subit une refonte partielle et il a redoré progressivement l'honneur de la franchise...

Et Electronic Arts souhaite poursuivre dans cette voie pour parfaire son titre, quitte à reporter la sortie du prochain volet.

Lors de la présentation des résultats financiers du groupe au troisième trimestre, le vice-président exécutif et directeur financier d'EA, Stuart Canfield, a ainsi évoqué les futures sorties aux investisseurs. Il était surtout question des sorties prévues pour l'exercice fiscal 2025 et au-delà, avec des franchises de taille comme Battlefield, Mass Effect et Star Wars.

L'occasion s'est présentée de dévoiler un nouveau logo pour la franchise Battlefield. Mais pas question d'attendre un nouveau titre avant 2025.

En attendant, Battlefield 2042 va continuer à évoluer. La Saison 7 devrait prochainement être lancée avec de nouvelles cartes.

Comme de précédentes fuites l'évoquaient déjà, le prochain Battlefield devrait miser sur des destructions des décors encore plus poussées qui pourraient apporter des atouts stratégiques aux joueurs.