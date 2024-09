Electronic Arts s'est récemment exprimée pour prendre la défense de Sony et de la stratégie tarifaire autour de la PlayStation 5 Pro qui ne manque pas de faire couler énormément d'encre sur la toile depuis l'annonce.

Car Sony n'a pas fait que des heureux en présentant sa PlayStation 5 Pro tout en précisant qu'elle serait proposée au tarif de 799€ sans lecteur physique et sans socle. Il faudra débourser presque 1000€ pour le pack complet, la machine étant disponible à compter du 7 novembre prochain.

Un prix imposant pour nombre de joueurs, qui plus est concernant une machine "mid-gen".

Sony évoque 45% de performances en plus comparé aux PS5 actuelles, des jeux bien plus jolis grâce à la nouvelle puce graphique plus à l'aise dans la gestion du Ray Tracing et du PSSR... Mais pas de quoi émerveiller les joueurs qui se focalisent principalement sur la facture annoncée...

De son côté Vince Zampella, directeur général d'EA Studios a pris la parole pour défendre Sony, indiquant que cette nouvelle machine permettra de "faire des choses plus cool", notamment avec le prochain Battlefield. Le prix selon lui est justifié : "Si vous regardez en arrière, certaines consoles sorties par le passé étaient tout aussi chères et même sans doute plus chères si l'on tient compte de l'inflation", ajoutant "Si vous achetez un PC à 700 dollars, vous n'obtiendrez pas les mêmes performances."

Le directeur d'EA adment toutefois que le prix est un peu cher pour la majorité des joueurs, et concède que "tout le monde ne pourra pas se l'offrir", et qu'il est ainsi regrettable que plus de gens ne puissent en bénéficier, mais globalement, "la stratégie a du sens" pour EA.