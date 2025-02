Electronic Arts évoquait, avec l'échec de Battlefield 2042, souhaiter se rapprocher des joueurs et de sa communauté pour mieux l'écouter afin d'intégrer leurs remarques dans le développement du titre. Une déclaration alors que l'éditeur était pris à la gorge après avoir investi des millions d'euros dans un jeu qui est rapidement tombé dans l'oubli...

Ces résolutions ont visiblement été mises de côté puisque désormais Electronic Arts se trouve une nouvelle excuse pour expliquer l'échec de Dragon Age : The Veilguard.

Selon l'éditeur, si le dernier Dragon Age n'a pas séduit les joueurs, c'est parce que le titre n'a pas été conçu comme un jeu-service. Andrew Wilson (PDG d'EA) évoque ainsi le fait qu'EA réalise 74% de ses revenus sur les jeux service et qu'en comparaison, Dragon Age The Veilguard ne serait ainsi pas en mesure de toucher un public suffisamment large, celui des "joueurs à la recherche de mondes interconnectés et à l'immersion approfondie".

BioWare avait fait des pieds et des mains, dans les premières phases de développement pour tenter de supprimer les fonctionnalités jeu-service de Dragon Age The Veilguard qu'EA tentait de lui imposer. Finalement, face au succès de Star Wars Jedi : Fallen Order, EA autorisait BioWare à proposer un jeu en solo.

Finalement, ces négociations ont entrainé un retard monstre dans le développement du titre, qu'EA a ensuite pressé pour une sortie rapide. Le résultat était inévitable : un titre assez simpliste au niveau du gameplay, une partie RPG superficielle, un level design à peine digne d'un jeu AAA...

À cela ce sont rapidement ajoutés diverses polémiques sur fond de wokisme et le jeu a surtout misé sur des artifices, mais une base finalement assez creuse.

Côté BioWare, la sanction a été rude : l'intégralité de l'équipe qui a développé le titre a été dissoute et a quitté le studio avec des réintégrations dans d'autres équipes d'EA.

Reste que si EA avait souhaité un jeu service, la maison mère avait les pleins pouvoirs pour l'imposer à BioWare... Mais finalement, l'objectif principal d'EA n'est pas de proposer des jeux pour les joueurs, mais avant tout une rente pour les investisseurs, et cette étiquette colle de plus en plus à la peau de la marque qui pourrait au final être quasi systématiquement sanctionnée pour cela par une grande partie des joueurs.