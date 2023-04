C'est une révolution qui s'annonce sur le marché du jeu vidéo : Electronic Arts vient d'annoncer le lancement prochain d'EA Sports FC qui remplace ainsi le populaire FIFA.

On le savait depuis plusieurs mois déjà, les accords entre la FIFA et Electronic Arts n'avaient pas abouti concernant le renouvellement du droit d'exploitation du nom de la fédération de foot.

L'avenir sans la licence FIFA

Depuis plus de 20 ans, Electronic Arts payait le prix fort pour pouvoir nommer sa simulation de Football FIFA et intégrer les noms des clubs, événements, maillots et sponsors officiels de la FIFA. Mais le dernier contrat arrivé à terme, les négociations ont vite tourné court après que la FIFA demande un demi-milliard de dollars à EA par cycle de 4 ans de Coupe du Monde.

On pensait qu'EA allait payer au regard des revenus du groupe et en tenant compte de la popularité de FIFA, qui reste chaque année parmi les jeux les plus vendus et les plus rentables au monde (ce qui explique les revendications de la FIFA également). Néanmoins, l'américain a fait le choix de ne pas payer et doit donc changer le nom de sa franchise, qui devient EA Sports FC (Football Club).

Le titre va devoir se créer une nouvelle identité visuelle, qui se veut très sobre pour le moment, voire trop peu percutante... Pour le moment, Electronic Arts ne révèle pas grand-chose de son jeu, si ce n'est que des partenariats ont été noués avec la Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, ligue 1, WSL, NWSL CONMEBOL et d'autres...

EA rappelle disposer d'une solide expérience dans le domaine avec 30 années de leadership et d'histoire autour du jeu vidéo tourné vers le football mondial, EA Sports FC se présente comme un nouveau départ certes, mais le titre sera loin de partir de zéro.

Reste à savoir si Electronic Arts réussira à convaincre, d'autant que la FIFA a également annoncé souhaiter lancer son propre jeu vidéo qui pourrait venir semer la confusion parmi les joueurs.