Electronic Arts a récemment pris la parole pour présenter l'avenir de la franchise Battlefield et la création de Battlefield Studios, un regroupement de quatre des grands studios de l'éditeur qui seront dédiés à Battlefield 6.

Parmi ces studios, on retrouve Criterion Games, un studio qui se charge habituellement de la franchise Need for Speed... Situation qui inquiète donc les fans du jeu concernant l'avenir de la saga.

Electronic Arts a donc tenu à rassurer tant bien que mal la communauté de joueurs de Need for Speed : la saga n'est pas oubliée, mais elle devra patienter jusqu'à ce que Battlefield 6 soit sur les bons rails avant de voir arriver un nouvel épisode.

La situation est d'autant plus inquiétante pour les fans que Need for Speed a célébré ses 30 ans l'année passée, sans grand rendez-vous avec les fans...

Vince Campella a bien confirmé qu'EA et Criterion Games avaient des projets pour la suite de Need for Speed, mais pour le moment, cela en restera au contenu pour Unbound, et à l'étude des remontées des joueurs pour envisager un prochain volet, d'ici quelques années.