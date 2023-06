Electronic Arts met les bouchées doubles pour la sortie de son premier jeu de football qui n'exploitera pas la licence FIFA. Le nom du jeu est contraint de s'adapter à la perte de la licence, EA n'ayant pas souhaité renouveler son contrat avec la fédération qui se montrait trop gourmande.

Les NFT font de la résistance chez EA

C'est finalement sous le nom d'EA Sports FC que le titre sortira, des mentions du nom FIFA seront toutefois présentes, notamment pour évoquer la coupe du monde.

Electronic Arts s'expose toutefois déjà aux crituqes des joueurs, et ce n'est pas pour une question de nom : l'éditeur a annoncé qu'un de ses jeux (et tout porte à croire qu'il s'agirait justement d'EA Sports FC) pourrait contenir des NFT émanant de la marque Nike via sa marque "Swoosh". La situation est étonnante d'autant que la plupart des éditeurs et studios ayant déjà abordé le sujet sont rapidement revenus sur leurs positions face à la gronde des joueurs et à l'échec du système.

Le marché du NFT que l'on annonçait aussi porteur que celui du Metavers l'année passée s'est effondré. Les deux concepts n'ont presque plus aucune valeur aujourd'hui et n'ont pas convaincu le public ni les professionnels. Electronic Arts persiste et signe malgré tout en assurant que les NFT en question "auront une utilité réelle".