Alors que le prix des jeux vidéo augmente toujours un peu plus tandis qu'il est de moins en moins jugé utile par les développeurs de livrer un produit fini, voilà qu'Electronic Arts réfléchit à glisser de la publicité dans ses jeux.

L'intrusion de la publicité au sein des jeux vidéo a déjà suscité des inquiétudes, mais aussi et surtout la gronde des joueurs au fil des dernières années. Et la situation ne devrait pas s'améliorer.

Electronic Arts s'apprête à jeter un véritable pavé dans la mare puisque Andrew Wilson a confirmé qu'EA cherchait à intégrer des publicités dynamiques dans ses jeux AAA. On parle bien des super productions facturées entre 70 et 80 euros dans le meilleur des cas, et qui viendront donc en plus diffuser de la publicité aux joueurs...

Les efforts nourris d'EA pour l'intégration de la publicité dans les jeux contrastent avec le sérieux apporté par la marque à proposer des jeux dignes de ce nom dès leur jour de lancement. On se souvient ainsi du dernier échec en date pourtant présenté comme un titre majeur et le meilleur de la franchise : Battlefield 2042.

Quoiqu'il en soit, EA voit la publicité comme un nouveau relais de croissance. Afin de perturber au minimum les joueurs, EA devrait prendre soin de diffuser de la publicité ciblée qui tiendra compte des habitudes des utilisateurs.