La controverse autour de l'IA générative Grok a pris une tournure judiciaire et personnelle. Ashley St. Clair, écrivaine de 27 ans et mère de l'un des enfants d'Elon Musk, a porté plainte contre xAI, l'entreprise d'IA de ce dernier.

Déposée à New York, l'action en justice accuse le chatbot Grok de " déshabiller, humilier et exploiter sexuellement ses victimes " en générant des deepfakes à caractère sexuel sans aucun consentement.

Quelles sont les accusations portées contre Grok ?

La plainte détaille la création " d'innombrables deepfakes à caractère sexuel, intime et dégradant " de St. Clair, même après qu'elle a publiquement signifié son non-consentement.

L'un des faits les plus graves rapportés concerne l'utilisation de photos d'elle à l'âge de 14 ans, que des utilisateurs auraient soumises à Grok pour que l'IA la déshabille virtuellement.

L'influenceuse dénonce un véritable harcèlement rendu possible par un défaut de conception de l'outil. Selon son avocate, en " fabriquant des images sexuellement explicites non consensuelles de filles et de femmes, xAI constitue une nuisance publique et un produit qui n'est pas raisonnablement sûr ".

Ashley St. Clair réclame un procès avec jury, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa vie privée.

Comment xAI et Elon Musk ont-ils réagi à cette affaire ?

La réponse de xAI ne s'est pas fait attendre, mais elle a pris une forme inattendue. L'entreprise a contre-attaqué en poursuivant à son tour Ashley St. Clair au Texas, lui réclamant 75 000 dollars de dommages et intérêts.

xAI soutient qu'en acceptant les conditions de service, elle s'était engagée à régler tout litige exclusivement devant les tribunaux du comté de Tarrant, au Texas.

De son côté, Elon Musk a nié les accusations les plus graves sur sa plateforme X, déclarant : " Je n'ai connaissance d'aucune image de mineur nu générée par Grok. Littéralement zéro ". Il a ajouté que le principe de fonctionnement de Grok est d'obéir aux lois de n'importe quel pays ou État.

L'entreprise a également affirmé avoir bridé son outil pour empêcher la génération de telles images, bien que cette restriction semble partielle.

Une enquête sur xAI et Grok

Cette bataille judiciaire s'inscrit dans un double contexte tendu. D'une part, un conflit personnel oppose Elon Musk et Ashley St. Clair, notamment sur la garde de leur fils, Romulus. Musk a récemment annoncé sur X son intention de demander la garde exclusive de l'enfant.

D'autre part, la polémique a déclenché une réaction des autorités. Le procureur général de Californie a lancé une enquête sur Grok. Ce dernier a pointé du doigt une avalanche de rapports sur du contenu non consensuel et sexuellement explicite produit par l'IA.