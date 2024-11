Elon Musk, le patron de Tesla n'est évidemment pas un grand fan de la voiture à hydrogène... Cette technologie qui offre pourtant des avantages au niveau du cout et de la recharge des véhicules ainsi que de l'autonomie vient en concurrence directe avec les véhicules 100% électriques.

Depuis 2022, Elon Musk martèle que l'hydrogène "est la chose la plus stupide que l'on puisse imaginer comme système de stockage d'énergie". Pour Elon Musk, stocker de l'hydrogène nécessite des réservoirs gigantesques sous forme liquide, et encore plus imposante sous forme gazeuse.

Le milliardaire a ainsi rapidement balayé l'idée de voir un jour une Tesla hybride avec un réservoir d'hydrogène.

Néanmoins, il existe d'autres alternatives comme le démontre la société autrichienne Obrist avec une Tesla Model Y hybride électrique / méthanol.

Il s'agit d'un prototype unique pour le moment qui n'existe qu'à vocation de démonstration. La Model Y Hyper-Hybrid peut ainsi fonctionner sur batterie, mais peut également puiser dans son réservoir de méthanol, sans aucun changement au niveau de l'expérience utilisateur.

Obrist a développé son propre méthanol baptisé aFuel composé de méthanol synthétique conçu à partir de 10% de CO2 capté dans l'air ambiant. Le carburant affiche ainsi une étiquette négative en CO2.

Pour le moment, aucun partenariat plus poussé pour une quelconque mise en application avec Tesla n'a été confirmé. Reste à savoir si le projet intéressera les constructeurs dans un avenir proche, la question de la distribution du méthanol représentant, comme pour l'hydrogène, l'un des plus gros freins au déploiement massif de ce genre de technologie.