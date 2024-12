Après le rachat de Twitter, Elon Musk pourrait réaliser un nouveau rachat majeur. Le milliardaire excentrique qui n'a pas sa langue dans sa poche et s'est engagé dans une lutte contre le "wokisme" et les changements profonds opérés ces dernières années dans le divertissement souhaite ainsi reprendre la main sur la direction entreprise par Donjons & Dragons, franchise qui appartient au géant du jouet Hasbro.

How much is Hasbro? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2024

Fan du jeu de rôle redevenu phénomène auprès du grand public grâce notamment à la série Stranger Things puis un peu plus encore avec la sortie de Baldur's Gate 3, Donjons & Dragons avait annoncé souhaiter inclure plus largement les minorités et les communautés. Un choix expliqué par Jason Tondro, chef de projet Donjons & Dragons chez Hasbro dans un livre baptisé D&D Mythes et mémoires.

Des changements qui ne sont pas franchement bien accueillis par les conservateurs et les joueurs de la première heure, qui y voient surtout une ingérence politique en vue du faire parler plus que de faire profiter les joueurs.

Elon Musk s'était alors levé contre cette déclaration, évoquant la possibilité de racheter Hasbro pour sauver D&D en faisant un peu de ménage dans les effectifs et en imposant une direction plus traditionnelle pour le jeu.

Un rachat qui ferait sens pour le milliardaire puisque Hasbro détient un portefeuille gigantesque de licences comme Wizard of the Coast, Transformers, G.I Joe, Monopoly... Des licences qui ciblent à la fois les adultes comme les plus jeunes, situation idéale pour diffuser certaines idéologies et concepts...