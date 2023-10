Le patron de Tesla et de Twitter (X) a ainsi montré qu'il était une personnalité très suivie sur les réseaux, et que son réseau social avait la capacité de rassembler les foules.

C'est donc sur son propre compte sur la plateforme X qu'il avait annoncé tenir un flux en direct en diffusant une de ses parties de Diablo 4. L'exercice n'était pas anodin et visait à démontrer les capacités de stream du réseau, et les choses ont plutôt bien fonctionné.

C'est ainsi que le milliardaire s'est lancé dans une partie de Diablo 4 avec son compte, un druide de niveau 100 et a réussi à rassembler ainsi plus de 7 millions de spectateurs en simultanée. La vidéo de 40 minutes disponible en replay affiche plus de 18 millions de vues.

Au final, le stream aura connu quelques bugs avec une qualité audio aléatoire, un live chat inaccessible, mais rien d'insurmontable pour X. Désormais, Elon Musk espère faire de X un espace dédié aux joueurs, ou du moins le rendre plus attirant.

L'événement a permis à Blizzard de profiter d'un petit coup de projecteur sur son titre.