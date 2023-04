" Ils se sont entraînés illégalement en utilisant les données de Twitter. C'est l'heure du procès ", a écrit Elon Musk sur Twitter. Ce tweet du patron et propriétaire du réseau social a été mis en ligne en réaction à une publication selon laquelle Microsoft va retirer Twitter de sa plateforme publicitaire.

Sur une page d'aide, Microsoft Advertising indique qu'à partir du 25 avril prochain, " les Smart Campaigns multiplateformes ne prennent plus en charge Twitter. " Pour des annonceurs, ces campagnes publicitaires peuvent être créées et gérées facilement, grâce à des algorithmes de machine learning.

Les performances des campagnes publicitaires sont suivies via un tableau de bord, avec des données en temps réel. Avec l'annonce de Microsoft, les annonceurs concernés ne seront plus en mesure d'avoir recours à leur compte Twitter, publier des tweets par le biais des Smart Campaigns.

La fin de l'accès gratuit à l'API de Twitter

Le compte T(w)itter Daily News (non affilié à Twitter) laisse entendre que le choix de Microsoft Advertising est en rapport avec la fin de l'accès gratuit à l'API de Twitter, si ce n'est pour un accès en écriture seule et pour des tests à raison de 1 500 tweets par mois.

Pour les entreprises et notamment du type Microsoft, un accès à l'API dit de niveau commercial a été mis en place. Il pourrait être facturé de l'ordre de 42 000 $ par mois.

C'est en réponse au tweet de T(w)itter Daily News qu'Elon Musk a brandi sa menace d'intenter une action en justice contre Microsoft. Comme souvent avec ses déclarations sur Twitter, il persiste un certain flou pour le moment.

Contre Microsoft ou OpenAI ?

Il n'est pas clair si la menace d'Elon Musk est directement en lien avec le fonctionnement des Smart Campaigns de Microsoft Advertising qui ont une composante d'IA.

La menace pourrait aussi être en lien avec l'utilisation de données de Twitter par OpenAI, dans le but d'entraîner son modèle de langage exploité dans divers produits.

Microsoft investit massivement dans OpenAI et adapte sa technologie pour ses propres produits (nouveau Bing, Microsoft 365 et autres copilotes d'IA). Elon Musk est très critique à l'encontre d'OpenAI (dont il a été le président jusqu'en 2018) et d'autant plus après le rapprochement avec Microsoft.