L'homme d'affaires Elon Musk s'est déclaré en faveur de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine et la victoire de ce dernier change la donne et lui ouvre de nouvelles perspectives.

Sans forcément entrer au gouvernement, Elon Musk, qui a donné 130 millions de dollars pour soutenir sa candidature, aura sans doute possible l'attention de Donald Trump pour ses futurs projets.

La firme Tesla, qu'il dirige, a connu des temps moroses depuis le début de l'année, faute de nouveaux véhicules électriques dans la gamme et alors que les projets de véhicules autonomes de type Cybercab, n'ont pas forcément convaincu, faute de détails précis.

Le cours en Bourse de Tesla est en souffrance depuis le début de l'année alors que le constructeur bataille pour maintenir ses volumes et résister à la concurrence des voitures électriques chinoises.

La victoire de Donald Trump est un formidable coup de pouce pour l'empire de Musk et les investisseurs ne s'y trompent pas. Dans la foulée du résultat présidentiel, le cours en Bourse de Tesla a gagné pas moins de 39%.

Elon Musk a vu ainsi sa fortune personnelle gonfler subitement de 70 milliards de dollars, le total dépassant largement les 300 milliards de dollars. A 320 milliards de dollars, il surpasse de 90 milliards de dollars le deuxième homme le plus riche de la planète, Larry Ellison, fondateur d'Oracle et ami personnel de Musk qui, soutien des Républicains, a aussi vu sa fortune personnelle gonfler de 20 milliards de dollars après la victoire de Donald Trump, rapporte CNBC.

Disposer du soutien du nouveau président américain pour aider Elon Musk à alléger ou faire sauter certaines réglementations et limitations dans les activités de ses différentes entreprises technologiques.

L'homme d'affaires peste régulièrement contre les lenteurs administratives et les obstacles mis en travers de ses projets, qu'il s'agisse de Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company ou le réseau social X largement mis à contribution et vecteur très actif de désinformation dans une campagne présidentielle qui n'a pas retenu ses coups bas.

Les observateurs s'attendent à ce qu'un certain nombre d'investigations et même de procès dirigés contre ses entreprises soient mis sous le tapis et annulés, lui permettant d'accélérer ses projets ou peut-être devenir le fournisseur de certaines solutions gouvernementales, notamment en matière d'intelligence artificielle.