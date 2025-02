En matière de modération sur le réseau social X, Elon Musk n'a eu de cesse de vanter les notes de la communauté (Community Notes). Ce modèle devient même une inspiration chez Meta qui va déployer aux États-Unis sa propre version pour Facebook, Instagram et Threads.

« Nous avons vu cette approche fonctionner sur X, où la communauté a le pouvoir de décider quand les publications sont potentiellement trompeuses et nécessitent plus de contexte, et où des personnes issues d'horizons divers décident du type de contexte qu'il est utile que les autres utilisateurs voient », a indiqué Meta en début d'année.

Elon Musk trouve néanmoins à redire sur les notes de la communauté qu'il juge de plus en plus « détournées par les gouvernements et les médias traditionnels ». Sans entrer dans les détails, le propriétaire de X ajoute : « Nous travaillons pour résoudre ce problème ».

Ne pas contredire Elon et son ami Donald

Manifestement, le problème pour Elon Musk est que les notes de la communauté sont aussi utilisées pour apporter du contexte à ses propres messages et à ceux du président des États-Unis, jusqu'à les contredire. Un effet boomerang qu'il goûte peu avec sa vision singulière de la liberté d'expression.

La réaction d'Elon Musk sur les notes de la communauté à réparer est en lien avec le fait que Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne rencontre que 4 % d'opinions favorables dans son pays. Pour Elon Musk, il est « méprisé par le peuple ukrainien ».

Des notes de la communauté ont cependant indiqué que d'après un récent sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, Volodymyr Zelensky bénéficie d'un taux de confiance de 57 % auprès des Ukrainiens.