Une solution pour que l'émail, la couche la plus dure du corps humain, puisse enfin se régénérer. Une fois perdu à cause de l'acidité ou de l'usure, il est parti pour toujours. C'est du moins ce qu'on a toujours appris.

Mais cette semaine, deux études distinctes, l'une à Londres et l'autre à Nottingham, ont fait des annonces spectaculaires. Elles ont trouvé le moyen, non pas de ralentir la carie, mais bien de reconstruire la dent.

La solution se trouve-t-elle dans nos cheveux ?

L'équipe du King’s College London, dirigée par le Dr. Sherif Elsharkawy, s'est tournée vers un matériau inattendu : la kératine. C'est la protéine qui compose nos cheveux, notre peau et la laine. Les chercheurs ont découvert que cette kératine, une fois extraite (de laine ou de cheveux, des biodéchets) et appliquée sur la dent, interagit avec les minéraux de la salive. Elle forme un "échafaudage" cristallin qui imite parfaitement la structure de l'émail naturel.





Ce n'est pas un simple pansement. Cette couche attire activement le calcium et le phosphate de la salive, favorisant la croissance d'un nouvel émail.

Un gel qui imite la croissance naturelle des dents ?

À l'Université de Nottingham, l'approche est différente mais le but est le même. L'équipe du professeur Alvaro Mata a développé un gel à base de protéine. Ce gel copie les protéines naturelles (l'amélogénine) qui guident la croissance de l'émail chez les nourrissons. Appliqué sur une dent abîmée, il crée une couche qui comble les trous et fissures.





Ensuite, il utilise les ions calcium et phosphate de la salive pour "promouvoir une croissance contrôlée de nouveaux minéraux". Les tests ont montré que l'émail régénéré se comportait "exactement comme l'émail sain" face au brossage et aux acides.

Pourquoi est-ce une avancée si importante ?

L'enjeu est colossal. Près de la moitié de la population mondiale souffre de problèmes de dents, coûtant des milliards. Les traitements actuels (fluor, résines) ne font que ralentir ou boucher les trous. Ces nouvelles méthodes régénèrent le tissu.





L'avantage est double : c'est non seulement plus efficace (réparation structurelle, fin de la sensibilité), mais aussi plus écologique. La kératine est un biodéchet, éliminant le besoin de résines plastiques toxiques. La startup Mintech-Bio, issue de l'équipe de Nottingham, espère commercialiser un premier produit dès l'année prochaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui détruit l'émail ?

L'émail est constamment attaqué par des facteurs externes. Les principaux sont les aliments et boissons acides (sodas, jus de fruits), une mauvaise hygiène dentaire et le processus naturel de vieillissement.

Ces traitements sont-ils disponibles ?

Pas encore. L'équipe du King's College (kératine) estime une arrivée sur le marché (dentifrice, gel) d'ici deux à trois ans. L'équipe de Nottingham (gel protéiné) espère un premier produit dès l'année prochaine via sa startup Mintech-Bio.

La kératine de cheveu n'est-elle pas... étrange ?

C'est une source durable. Les chercheurs extraient la protéine (kératine) à partir de "déchets biologiques" comme des cheveux coupés ou de la laine. C'est une innovation "circulaire" qui valorise un déchet en ressource médicale, tout en étant biocompatible.