Embracer Group paie cher ses ambitions démesurées, et le fait également payer à tout le secteur du jeu vidéo, qu'il s'agisse de ses studios, développeurs ainsi que des joueurs.

Déjà lourdement critiqué par les joueurs pour avoir ainsi enterré plusieurs franchises à succès, il faudra composer avec une nouvelle perte : selon Bloomberg, Embracer aurait ainsi décidé d'annuler purement et simplement un jeu vidéo tiré de la licence Deus Ex et ce, alors que le projet cumulait déjà deux années de travail.

C'est Eidos Montréal qui était en charge du développement du titre, la production devant entrer en phase de production cette année. Au passage, Embracer a également licencié une partie des employés qui planchaient sur le projet (le nombre n'a pas été spécifié).

Le studio va se rediriger vers une toute nouvelle licence, avec un projet qui devra donc repartir de zéro. Il est donc peu probable de revoir Deus Ex revenir sur la scène avant un long moment.