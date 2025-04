Derrière son apparence innocente et festive, l'emoji pizza serait utilisé par certains individus et groupes pour signaler un intérêt ou partager des contenus pédopornographiques. Selon l'alerte relayée sur Internet depuis quelques jours, ce symbole est devenu un signe de reconnaissance au sein de réseaux de pédocriminalité. Il peut apparaître dans les noms d'utilisateur, les biographies de profil ou être utilisé dans des conversations sur diverses plateformes numériques.

Les plateformes concernées : tiktok, telegram et d'autres

Le phénomène a été spécifiquement signalé sur des plateformes populaires auprès des jeunes comme TikTok, mais également sur des messageries comme Telegram. L'alerte de la police suggère que l'usage de cet emoji comme code n'est pas limité à une seule application mais concerne plus largement les réseaux sociaux où ces contenus illicites peuvent malheureusement circuler. La vigilance est donc requise sur l'ensemble de ces espaces numériques.

#Protéger | Sur TikTok, des comptes partagent des photos suggestives de mineurs, identifiés par l’émoji “pizza”. Si vous êtes témoin de ce genre de profils, signalez les sur #PHAROS : https://t.co/dpNkSZpykN pic.twitter.com/DtOwgo1Gms — Police nationale (@PoliceNationale) March 24, 2025

La Police Nationale a publié diverses vidéos sur le réseau X pour alerter de la situation. En anglais, l'émoji "Cheese Pizza" correspond aux initiales "CP" similaires à "Child Porn". C'est en Australie que les autorités avaient alerté de la situation la première fois, en janvier dernier.

L'appel à la vigilance et au signalement

Face à ce constat inquiétant, la Police Nationale incite les utilisateurs, et notamment les parents, à la plus grande prudence. Elle demande de signaler systématiquement aux plateformes concernées (via leurs outils de modération) et aux autorités compétentes (via la plateforme Pharos en France, par exemple) tout compte ou contenu suspect utilisant l'emoji pizza dans un contexte potentiellement lié à ces activités illégales. Ce signalement est une étape déterminante pour aider les enquêteurs.

Pourquoi cette alerte est-elle lancée ?

L'objectif de cette communication des forces de l'ordre est double. D'une part, informer le grand public et les parents sur ce code caché pour qu'ils puissent identifier un potentiel danger. D'autre part, encourager les signalements afin de permettre aux services spécialisés de détecter, d'enquêter et de démanteler les réseaux pédocriminels qui utilisent ces subterfuges. Il s'agit d'une démarche active pour la protection de l'enfance en ligne.

Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer la signification que peut revêtir un simple emoji dans certains contextes sur internet. L'alerte concernant l'emoji pizza rappelle l'importance de rester attentif aux signes et de participer activement, par le signalement, à la lutte contre les contenus et les comportements illicites en ligne, en particulier ceux qui menacent les plus vulnérables.