L'émulation de la Xbox One a fait un pas de géant au fil de deux principaux projets avec des émulateurs qui reposent sur l'exploitation d'une faille de sécurité et promettent une compatibilité croissante.

Jusqu'ici, la Xbox One semblait toujours hors de portée pour les émulateurs Mais les choses s'accélèrent depuis quelques mois. Des projets comme XWine1 et WinDurango font des percées remarquables, laissant entrevoir la possibilité de jouer à des jeux Xbox One sur PC bien plus tôt que prévu.

Une faille qui change la donne

Au cœur de cette révolution se trouve une faille de sécurité baptisée "Collateral Damage". Cette brèche dans le système de la Xbox One a permis aux développeurs de contourner les protections de la console et d'extraire les fichiers de jeux. C'est un tournant majeur pour l'émulation de cette plateforme, longtemps considérée comme imprenable. XWine1, annoncé en septembre 2024, n'est pas un émulateur à proprement parler. Il s'agit plutôt d'une couche de traduction qui convertit les logiciels Xbox pour les rendre compatibles avec Windows. Cette approche, similaire à celle utilisée par Proton pour faire fonctionner des jeux Windows sur Steam Deck, offre des perspectives prometteuses.

Des jeux déjà jouables

Les progrès sont tangibles. XWine1 permet déjà de jouer intégralement à plusieurs titres comme Minecraft: Xbox One Edition, Limbo, Peggle 2, Undertale ou encore Sonic Mania.

D'autres jeux comme Forza Horizon 2 et 3 montrent des signes encourageants, parvenant à lancer leurs introductions ou à atteindre leurs menus principaux. Ces avancées rapides laissent présager une expansion rapide du catalogue de jeux compatibles.

WinDurango : l'autre fer de lance

Parallèlement à XWine1, un autre projet nommé WinDurango fait parler de lui. Développé par TylerJaacks, ce projet open-source se concentre davantage sur la compatibilité des jeux que sur une émulation pure et dure. Cette approche pourrait s'avérer payante pour offrir une expérience de jeu fluide aux utilisateurs. L'accès aux privilèges nécessaires pour extraire les jeux de la console a été un moment décisif pour WinDurango. Cette étape cruciale a ouvert la voie à des tests sur des titres majeurs, démontrant le potentiel d'une émulation Xbox One viable sur PC.

Les défis à surmonter

Malgré ces avancées impressionnantes, le chemin vers une émulation parfaite reste semé d'embûches. La complexité de l'architecture de la Xbox One et les mesures de sécurité mises en place par Microsoft constituent des obstacles de taille. Les développeurs doivent également faire face à des questions de performance. L'objectif est non seulement de faire fonctionner les jeux, mais aussi de garantir une expérience fluide et fidèle à l'original. Cela nécessite une optimisation constante et une compréhension approfondie du hardware de la Xbox One. Une fois toutes les sécurités rompues, il faudra donc plancher pendant des mois sur l'optimisation des émulateurs pour rendre les titres réellement jouables.

Vers une préservation du patrimoine vidéoludique

Au-delà des considérations techniques et commerciales, l'émulation Xbox One sur PC soulève des questions sur la préservation du patrimoine vidéoludique. De nombreux jeux, notamment les exclusivités console, risquent de devenir inaccessibles avec le temps.

L'émulation offre une solution pour conserver ces œuvres et les rendre accessibles aux générations futures. Des projets comme XWine1 et WinDurango pourraient ainsi jouer un rôle crucial dans la sauvegarde de l'histoire du jeu vidéo. Ils permettraient non seulement de préserver des titres qui pourraient autrement tomber dans l'oubli, mais aussi d'offrir une seconde vie à des jeux qui n'ont peut-être pas reçu l'attention qu'ils méritaient à leur sortie.

Microsoft, qui s'était un temps présenté en chevalier blanc de la préservation des anciens jeu a opéré un retournement de veste il y a quelques mois avec la disparition du store Xbox 360 et par extension de certains jeux Xbox originaux et Xbox 360.