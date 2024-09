On commence avec l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears EPICBOOM.

Elle offre un son stéréo à 94 dB avec des basses profondes et un mode Plein air idéal pour une expérience optimale en extérieur.

Ajustez l'égaliseur ou sélectionnez un mode prédéfini comme Relaxation profonde, Podcast ou Jeu directement depuis l’application BOOM. Vous pouvez également connecter l'enceinte à d’autres modèles BOOM, MEGABOOM ou HYPERBOOM pour un son encore plus puissant.

Elle offre une longue autonomie de 17 heures et avec la classification IP67, elle résiste à la poussière et peut être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

L'enceinte portable Ultimate Ears EPICBOOM est disponible en noir ou blanc à 269,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 10 % sur Amazon. Pour information, le site officiel indique un prix de 379,99 € pour ce modèle.



