Commençons avec l'enceinte portable Anker Soundcore Motion+.

Elle offre une qualité audio Hi-Res avec la technologie aptX de Qualcomm pour une connexion Bluetooth sans perte.

Avec deux tweeters à ultra haute fréquence, des woofers en néodyme et des radiateurs passifs, l'enceinte remplit chaque coin de votre pièce avec 30 W de son immersif, tandis que la technologie exclusive BassUp améliore les basses fréquences en temps réel.

Sa gamme de fréquences ultra-large s'étend de 50 Hz à 40 kHz, associée à un traitement de signal numérique avancé pour une reproduction précise de chaque détail de vos musiques.

Son boîtier entièrement étanche offre une protection totale contre les liquides, avec des ports USB-C et AUX protégés par un couvercle hermétique.

La batterie de 6700 mAh vous permet de profiter de jusqu'à 12 heures d'autonomie.

L'enceinte portable Anker Soundcore Motion+ est à 65,55 € avec le code FRCD08 ou CDEW08 sur AliExpress avec la livraison en 6 jours gratuite. Le prix officiel s'élève à 99,99 €.

Passons maintenant au PC portable gaming MSI Katana 15 B13VGK-1687XFR.

Il est doté d'un écran IPS 15 pouces Full HD 144Hz et embarque un processeur Intel Core i7 et 16 Go de RAM pour des performances fluides même en multitâche, ainsi qu'une carte graphique RTX 4070 et un SSD de 1 To.

Le PC intègre également un clavier rétroéclairé RGB, 4 ports USB, 1 port HDMI et 1 port DisplayPort. Il est compatible VR.

Le PC portable gaming MSI Katana 15 B13VGK-1687XFR est en promotion à 1 249,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit une remise de 17% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.





Enfin, terminons ce top 3 avec le vélo électrique ESKUTE Netuno Plus.

Léger et robuste avec son cadre en alliage d'aluminium, il est équipé d'un moteur de 250 W développant un couple maximal de 65 Nm pour une conduite douce et confortable.

La batterie 36 V / 14,5 Ah assure une autonomie allant jusqu'à 55-65 km, et le vélo dispose également d'un Shimano 7 vitesses et de 5 niveaux d'assistance au pédalage.

Ses pneus Kenda de 27,5 pouces garantissent une adhérence optimale sur tous les types de terrains.

On trouve également des freins à disque mécanique, un phare avant LED ainsi qu'un écran LCD rétroéclairé. Une application dédiée est disponible pour gérer facilement les paramètres du vélo.

Le vélo électrique ESKUTE Netuno Plus est proposé à 694,52 € avec le code BGSNS14 sur Banggood, et la livraison de l'UE est gratuite.







