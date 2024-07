On commence avec l'enceinte Bluetooth Soundcore Motion+.

Elle offre un son haute résolution Hi-Res et utilise le codec Qualcomm aptX pour une connexion Bluetooth fluide sans perte de qualité.

Équipée de deux tweeters ultra haute fréquence, de woofers en néodyme et de radiateurs passifs, l'enceinte diffuse un son riche de 30 W dans toute la pièce. La technologie exclusive BassUp améliore les basses fréquences en temps réel.

Avec une plage de fréquences ultra-large allant de 50 Hz à 40 kHz et un DSP avancé, la Motion+ assure une reproduction fidèle de tous les détails de vos musiques.

Le boîtier entièrement étanche protège l'enceinte contre les liquides, avec des ports USB-C et AUX protégés par un couvercle hermétique pour une étanchéité totale.

La batterie de 6700 mAh assure une autonomie de 12 heures.

L'enceinte Bluetooth Soundcore Motion+ est à 63,99 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 20 % avec le code 0UHEP4CV à appliquer sur Amazon. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 99,99 €.

On enchaîne ensuite avec l'aspirateur balai sans fil Electrolux 500.

Le nouveau bac à poussière assure une performance durable sans colmatage et peut maintenir sa performance même lorsqu'il se remplit.

L'aspirateur à main et les accessoires détachables permettent un nettoyage adapté à tous les types de surfaces.

Une simple pression sur une pédale permet de couper, éliminer et aspirer les fibres et cheveux emmêlés dans la brosse.

Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 minutes avec la batterie complètement chargée.

L'aspirateur balai sans fil Electrolux 500 est en ce moment à 197 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 21 % sur Darty. La livraison est offerte.



On termine avec le barbecue électrique portable Weber Q 1400.

Avec une puissance de 2 200 W, il est équipé d'une molette de réglage de la température ainsi que d'un couvercle qui permet de cuisiner comme avec un grill ou un four à chaleur tournante. Les aliments restent moelleux, les arômes sont préservés et les saveurs sont révélées grâce à une chaleur homogène. La cuisson est uniforme, les aliments sont saisis ou rôtis sans se dessécher.

La cuve et le couvercle sont en fonte d'aluminium, les grilles de cuisson en fonte d'acier émaillée et le châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre.

Le nettoyage se fait par pyrolyse : en réglant le barbecue à sa température maximale pendant plus de 15 minutes, les résidus sur la grille se déshydratent et brûlent, facilitant leur retrait par brossage. Laissez le brûleur allumé à puissance maximale pendant 30 minutes pour que les graisses et salissures se désagrègent.

La grande surface de cuisson permet d’ajouter des éléments modulables Weber tels que la pierre à pizza ou la plancha céramique.

Le barbecue électrique portable Weber Q 1400 est en promotion à 256 € avec le code W12DEST2624 sur Ubaldi et livré gratuitement. Le site officiel Weber indique un prix de 379 €.



