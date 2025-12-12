La startup Overview Energy sort de la confidentialité avec une démonstration technique majeure : la transmission d'énergie par laser depuis un avion en vol, en attendant de pouvoir faire la même chose depuis l'espace.

Cette étape cruciale valide les briques technologiques essentielles pour son futur réseau de satellites, promettant d'alimenter les fermes solaires terrestres 24h/24 dès la prochaine décennie.

Pendant des décennies, le concept d'énergie solaire spatiale a été relégué aux pages des romans d'Isaac Asimov ou aux études de faisabilité sans suite. Les contraintes techniques, notamment les coûts de lancement prohibitifs et la complexité de l'assemblage en orbite, ont longtemps freiné les ardeurs des ingénieurs les plus optimistes.

Mais la donne a changé. Profitant de la baisse drastique des coûts d'accès à l'espace, la startup Overview Energy propose une approche novatrice qui s'éloigne des concepts traditionnels de micro-ondes.

En validant récemment sa technologie lors d'un vol atmosphérique, l'entreprise pose la première pierre d'un édifice qui pourrait redéfinir le mix énergétique mondial.

Une démonstration aéroportée pour valider la précision optique

Le test réalisé le 10 décembre dernier marque un tournant technique indiscutable. Depuis un avion évoluant à 5 000 mètres d'altitude, l'entreprise a réussi à transmettre plusieurs milliers de watts vers un récepteur au sol.

L'expérimentation a permis une validation en conditions réelles de la capacité du système à maintenir un faisceau laser stable malgré les mouvements de l'aéronef.

La performance réside ici dans la précision du suivi : réussir à pointer une cible au sol depuis une plateforme mouvante préfigure les défis que devront relever les satellites.

Marc Berte, le fondateur de la société, insiste sur le caractère évolutif de cette réussite. Les optiques et les lasers utilisés lors de ce vol sont quasiment identiques à ceux qui seront embarqués sur les futurs engins spatiaux.

En choisissant le proche infrarouge plutôt que les micro-ondes, Overview Energy réduit considérablement la taille des antennes d'émission, passant de structures kilométriques à des dispositifs d'à peine un demi-mètre. Cette compacité est un atout stratégique majeur pour l'industrialisation future et la réduction des coûts de déploiement.

Une stratégie pragmatique : cibler les infrastructures existantes

L'originalité d'Overview Energy réside dans son modèle d'intégration au réseau terrestre. Plutôt que de construire de coûteuses stations de réception dédiées (les fameuses rectennas), la startup prévoit d'utiliser les fermes solaires déjà installées.

L'idée est d'une simplicité redoutable : lorsque le soleil se couche sur une centrale photovoltaïque au sol, le satellite prend le relais en dirigeant son faisceau vers les panneaux existants.

Le rayonnement infrarouge est alors converti en électricité avec une efficacité supérieure à celle de la lumière naturelle, permettant aux infrastructures de produire en continu.

Cette approche permet un « découplage géographique » de l'énergie. Un satellite pourrait ainsi alimenter la Californie au petit matin, basculer vers l'Europe en soirée, puis soutenir le réseau asiatique, optimisant ainsi l'utilisation de chaque watt capté en orbite.

De plus, la sécurité est au cœur du dispositif : l'intensité du faisceau est suffisamment faible pour être inoffensive, comparable à l'exposition solaire sur une plage de sable blanc.

Seule contrainte physique : les nuages bloquent le signal, un obstacle que l'entreprise compte contourner en maillant son réseau de récepteurs pour toujours trouver une cible sous un ciel clair.

Cap vers l'orbite et la production de masse

Avec 20 millions de dollars levés et le soutien de figures comme Mike Griffin, ancien administrateur de la NASA, la feuille de route est ambitieuse mais clairement balisée.

La prochaine étape critique est fixée à début 2028, avec le lancement d'un démonstrateur en orbite basse à bord d'une mission SpaceX Bandwagon. Ce prototype validera le fonctionnement de la chaîne de transmission dans le vide spatial, ouvrant la voie au déploiement commercial.

L'objectif final est de positionner, dès 2030, des satellites en orbite géosynchrone capables de délivrer des mégawatts de puissance.

Pour atteindre la rentabilité, Overview Energy parie sur l'économie de production de masse plutôt que sur l'économie d'échelle par la taille unitaire. Les satellites, bien que massifs (environ le double d'un satellite de communication classique), sont conçus pour être fabriqués en série et tenir, une fois repliés, dans des coiffes de lanceurs standards.

L'entreprise vise un coût de l'électricité compétitif, capable de rivaliser avec le nucléaire ou la géothermie. Si le pari technologique est audacieux, la promesse d'ajouter l'équivalent d'une "seconde Terre" de puissance énergétique sans impact carbone pourrait bien justifier les investissements colossaux à venir.