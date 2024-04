La montée en puissance de la production d'énergies renouvelables (EnR) est l'un des objectifs pour décarboner l'industie mais en France, cela prend un peu plus de temps qu'ailleurs du fait de la présence d'un grand parc nucléaire produisant déjà de l'électricité considérée comme "bas carbone".

Là où d'autres pays doivent aller vite pour assurer la transition et réduire la dépendance aux énergies fossiles, la trajectoire d'augmentation de la production des EnR est plus progressive en France mais elle doit obéir à une stratégie qui vise à atteindre 40% de production EnR d'ici 2030.

Début 2023, un rapport s'alarmait de la lenteur de cette progression en soulignant qu que l'objectif des 40% risquait de ne pas être atteint à l'échéance prévue. Malgré tout, les choses avancent et un panorama 2023 dressé par les acteurs du secteur de l'énergie relève que les énergies renouvelables ont représenté pour la première fois un peu plus de 30% de la consommation électrique française.

Des productions EnR en hausse

L'ensemble des EnR a généré environ 70 GW à fin 2023 en comptant tous les types d'énergies renouvelables, soit une hausse de 5 GW sur l'année étudiée. Si l'hydraulique représente une base stable de production, la croissance de production est tirée par les nouvelles installations en service pour le solaire et l'éolien terrestre, ainsi qu'une petite part d'éolien marin.

3 GW de puissance photovoltaïque ont été ajoutés en 2023 portant la puissance du parc solaire à 19 GW. Le rapport note que cette dernière est en retard de 1 GW par rapport aux prévisions de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l'Energie). La filière solaire couvre environ 5% des besoins de consommation électrique de l'Hexagone et cette valeur peut grimper jusqu'à 8% durant les mois estivaux.

L'éolien terrestre représente une production de 21,8 GW, en retard de 2 GW sur l'objectif, ce qui couvre 11% de la consommation française d'électricité, tandis que l'éolien marin marque ses débuts avec 0,4%.

La France en retard mais...

Le parc hydroélectrique avait été mis à mal en 2022 par la sécheresse mais la situaiton s'est nettement améliorée en 2023, relançant fortement sa production. Avec 25,7 GW, soit 12,5% de la consommation d'électricité.

Enfin, la filière des bioénergies reste légère avec 2 GW (+44 MW ajoutés en 2023) pour couvrir 1,9% des besoins.

Avec 30% de la consommation d'électricité couverte en EnR, la France suit donc à peu près son calendrier mais reste logiquement en retrait par rapport à d'autres pays européens qui ont déjà dépassé les 40%, voire même les 50%, comme l'Espagne et le Portugal.

L'importance du nucléaire en France module quelque peu l'effet de ce retard et lui permet de ne pas avoir à trop souffrir de l'emprise des énergies fossiles. Dans le rapport, le restard lié au solaire est estimé à un semestre tandis que la production éolienne est décalée d'un an et demi environ.