Le vélo électrique devient une alternative de plus en plus sérieuse pour nombre d'utilisateurs : qu'il s'agisse de se déplacer au quotidien, d'un moyen de transport pour le travail, ou même d'un outil de travail.

En marge des traditionnels VTT convertis et des vélos pliables, Engwe mise sur les fatbikes à l'orientation polyvalente, c'est le cas du Engwe E26, un vélo grand format qui se veut à l'aise en ville comme hors route.

Le vélo électrique E26 entre dans la catégorie des FatBikes, des vélos dotés de grandes roues (jantes à rayons de 26 pouces et pneumatiques de 4 pouces) équipés d'une fourche débrayable à ressort à l'avant et d'un amortisseur de selle.

Ces Fatbikes se montrent particulièrement confortables : la dimension des roues leur permet d'offrir une capacité de franchissement importante, et l'épaisseur des pneumatiques encaisse les déformations de la chaussée avant même que la fourche n'ait besoin de travailler.

Pour offrir une solution durable, Engwe a renforcé son E26 à tous les niveaux : si le cadre est entièrement en aluminium, il se veut particulièrement massif, et le porte-bagages renforce un peu plus son aspect massif. Avec un peu plus de 30 kg sur la balance, Engwe a également renforcé les organes de sécurité. On y trouve donc une béquille renforcée, des freins à disque hydrauliques, un éclairage avant puissant et un feu de position arrière qui fait également feu de stop au freinage. On y trouve également un ensemble de catadioptres ainsi que des garde-boue en métal.

La mobilité est assurée par un pédalier simple associé à un dérailleur arrière de 7 vitesses Shimano. Il embarque également un moteur de 250 W sur la roue arrière affichant un couple étonnant de 70 Nm qui permet de mouvoir le vélo et son utilisateur dans des pentes de plus de 30°.

Coté autonomie, on peut compter sur 50 km en fonctionnement sur batterie uniquement, et plus de 140 km en assistance. Cela est permis par une batterie lithium amovible 48V 16Ah.

L'assistance justement est répartie sur 5 niveaux (elle peut être personnalisée sur 9 niveaux) avec une vitesse de jusqu'à 25 km/h pour rester dans le cadre légal en France. On pourra néanmoins débrider la vitesse maximale et configurer un fonctionnement sur la poignée d'accélérateur installée d'origine sur le vélo.

Les commandes situées sur le guidon permettent une navigation simple et efficace dans un menu projeté sur un large écran LCD.

Impressions :

Après un assemblage nécessitant 1h environ qui permet de juger de la solidité de l'ensemble des éléments (du garde-boue au portes-bagage en passant par le cadre), la prise en main est assez simple et intuitive : les commandes répondent bien, le dérailleur est parfaitement réglé, il n'y a plus qu'à se lancer.

Dans la rue, le Engwe E26 ST impressionne par son apparence robuste et ses roues surdimensionnées. Enfourché, il étonne par la puissance de son couple, et le sentiment de sécurité largement favorisé par une position de conduite confortable et idéale : le dos reste parfaitement droit et la potence inclinable permet un réglage idéal du guidon.

De nombreux passants nous ont interpellés sur la taille du vélo et sa robustesse apparente. Robustesse qui s'est rapidement confirmée au détour d'une session d'une heure en off -road. S'il est difficile de tenter des sauts avec l'E26 ST (il n'est pas prévu pour), l'évolution en terrain accidenté est un régal. La fourche travaille parfaitement, et l'amortisseur de selle offre un plus bienvenu (sans concurrencer un cadre tout suspendu toutefois). Le couple moteur permet de progresser facilement y compris dans l'herbe ou les cailloux, ainsi que dans les nids de poule. Les garde-boue remplissent parfaitement leurs rôles et les roues de 26 pouces permettent de survoler les obstacles.

Les tests en côte s'avèrent bluffants : malgré le poids du E26 ST, le moteur permet d'évoluer sur des pentes assez raides. En assistance, il faut réaliser un demi-tour de pédalier pour entrainer le fonctionnement du moteur, la sensibilité configurée d'origine étant réglée à 3 sur 6 niveaux, on pourra donc accentuer la détection pour une réactivité plus immédiate.

Le système de freinage demande un peu de rodage au niveau des plaquettes : on note que les deux plaquettes de chaque côté des disques se déplacent lors du freinage. Passé quelques kilomètres, le freinage se montre diablement efficace : le système hydraulique étant particulièrement adapté à ce genre de vélo assez lourd.

Concernant l'autonomie on assiste à une bonne surprise avec des valeurs qui se rapprochent des données constructeur : 40 km en pur électrique et à une vitesse moyenne dépassant les 25 km/h et 120 km en mode mixte avec des pointes à 48 km/h.

Durant l'ensemble des tests, un maitre mot s'est rapidement imposé : confort. Outre la selle large et rembourrée, la fourche, l'amortisseur de selle et la position de conduite en font un vélo électrique particulièrement confortable. On peut ainsi avaler plusieurs heures de conduite sans développer de mal de dos, ou de fatigue excessive au niveau du fessier. Sur route et piste cyclable, la conduite est un régal et l'installation au guidon a quelque chose de particulier : rassurante, on se sent véritablement "installé" dans un cyclomoteur.

Si le pédalage à la plus haute vitesse d'assistance se maintient à un niveau agréable avec un peu de résistance sans l'impression traditionnelle de pédaler dans le vide, sans aucune assistance, il faut avouer que la progression est bien plus difficile. Le poids de l'ensemble impose presque à un usage en assistance électrique : pédaler pour faire démarrer le vélo en côte est complexe de par son poids, on pourra donc activer la poignée d'accélérateur pour s'aider au démarrage.

Autre point à prendre en compte : l'encombrement. Il faudra prévoir un local vélo assez grand, un garage, une remise ou autre pour stocker l'E26 ST. Il n'est pas envisageable de le transporter à l'étage sur un palier ou dans un appartement du fait de ses dimensions et de son poids.

Reste que l'expérience Engwe E26 ST est particulièrement agréable : le sentiment de sécurité vaut pour la route au milieu de la circulation de par ses performances et ses organes de sécurité (éclairages, freins, pneus) comme en campagne sur les chemins plus chaotiques ou nécessitant quelques capacités de franchissement.

L'Engwe E26 ST ne laisse pas indifférent et l'expérience qu'il propose est en accord avec son apparence : solide et surprenante.



Pour rappel, le E26 est la version destinée aux hommes, avec une barre de renfort supérieure, tandis que la version ST (modèle présenté ici) est plutôt mixte et conviendra donc aux hommes, mais également aux femmes, avec son cadre ouvert qui facilite l'installation.

Vous trouverez chez BuyBestGear le vélo électrique Engwe E26 à 1399 € ainsi que le vélo électrique Engwe E26 ST à 1399 €, sachant que le code promo BBGGNT propose 2% de réduction.