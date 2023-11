Geekbuying nous propose aujourd'hui un vélo qui devrait fortement vous intéresser avec le Engwe EP-2 Pro de type fat bike.

Ce vélo électrique présente des finitions de haut niveau avec des soudures ou des câbles très bien rangés, et un cadre en alliage d'aluminium. La fourche avant est fabriquée en acier au carbone à haute résistance et offre un confort d'absorption des chocs haut de gamme. Il possède des roues imposantes de 20" x 4" avec jantes bâtons et équipées de freins à disque avant et arrière. Le EP-2 Pro pèse 32 kg et est capable de porter une personne de jusqu'à 150 kg.

Afin de s'ajuster à la taille de tous, le guidon et la selle sont télescopiques. De plus le vélo est pliable en deux, afin de faciliter son rangement et son transport.

Un dérailleur Shimano à 7 vitesses est présent, et vous trouverez un compteur central LCD M5 de 4 pouces, étanche, qui se pilote via un module disposant de 5 boutons et qui permet également de contrôler l’éclairage en plus du compteur.

L’Engwe EP-2 Pro possède une batterie amovible de 12,8 Ah permettant une autonomie de jusqu'à 120 km en mode assistance électrique ou jusqu'à 60 km en mode électrique pur. Cette dernière se recharge en 4 à 5 heures.

Le vélo existe en deux versions moteurs, de 250 W et 750 W, cette dernière permettant d'atteindre une vitesse de jusqu'à 42 km/h. 3 modes de conduite sont possibles (électrique pur, assistance, sans assistance) avec 5 niveaux de puissance.

Geekbuying propose le vélo électrique Engwe EP-2 Pro en version 750 W au prix réduit de 874 € avec le coupon 23BFEB55E avec la livraison gratuite depuis l'Europe en 3 à 12 jours.